Minulý rok bol pre agropotravinársky obchod Únie rekordný

Vývozná hodnota agropotravinárskych výrobkov dosiahla v minulom roku 151,2 miliardy eur.

30. mar 2020 o 15:02 SITA

BRATISLAVA. Rok 2019 bol rekordným pre agropotravinársky obchod v Európskej únii (EÚ).

Vývozná hodnota agropotravinárskych výrobkov dosiahla spolu v minulom roku 151,2 miliardy eur, čo znamenalo zvýšenie o 10 % oproti roku 2018, zatiaľ čo dovoz predstavoval 119,3 miliardy eur, pri náraste o 2,5 % v porovnaní s rokom 2018.

Tým pádom sa celková hodnota obchodu zvýšila za rok na 270,5 mld. eur. Prebytok obchodnej bilancie vzrástol od roku 2018 o 10,9 mld. eur, pri náraste o 52 % na historicky najvyššiu hodnotu 31,9 mld. eur.

Vyplýva to zo správy EÚ o poľnohospodársko-potravinárskom obchode, ktorú uverejnila Európska komisia (EK).

Únia rozšírila svoj trh v Číne

Hlavnými destináciami poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov EÚ v roku 2019 boli USA, ktoré dostali agropotravinársky vývoz z EÚ v hodnote 24,3 miliardy eur, Čína (15,3 miliardy eur), Švajčiarsko (8,5 miliardy eur), Japonsko (7,6 miliardy eur) a Rusko (7,2 miliardy eur).

Spolu týchto päť krajín dostalo viac ako 40 % vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ.



V roku 2019 EÚ rozšírila svoj trh s agropotravinárskymi výrobkami v Číne (kde hodnota vývozu vzrástla o 4,2 miliardy eur), USA (nárast o 2,07 miliardy eur) a Japonsku (o 1,01 miliardy eur).

Hodnota vývozu však poklesla do Hongkongu (pokles o 400 miliónov eur), Líbye (pokles o 170 miliónov eur) a Alžírska (pokles o 120 miliónov eur).



Päť krajín poskytlo v roku 2019 až 35 % agropotravinárskeho dovozu do EÚ. USA mali dovozy v hodnote 11,8 miliárd eur, Brazília (11,6 miliárd eur), Ukrajina (7,4 miliárd eur), Čína (6,1 miliárd eur) a Argentína ( 5 miliárd eur).



V porovnaní s rokom 2018 sa hodnota dovozu do EÚ zvýšila z Ukrajiny (o 1,76 mld. eur), Kanady (451 mil. eur), Číny (418 mil. eur), Peru (334 mil. eur) a Srbska (279 mil. eur).

Vývoz repy a olivového oleja klesol

Hodnota dovozu sa však znížila v porovnaní s USA (pokles o 290 miliónov eur), Indonéziou (290 miliónov eur), Brazíliou (288 miliónov eur), Austráliou (286 miliónov eur) a Novým Zélandom (190 miliónov eur).



V roku 2019 sa zvýšili vývozné hodnoty niekoľkých výrobkov z EÚ, najmä bravčového mäsa, ktoré vzrástlo o 2,36 miliardy eur, pšenice o 1,75 miliardy eur a liehovín a likérov (zvýšenie o 1,13 miliardy eur).

Najväčší pokles hodnoty vývozu z EÚ bol zaznamenaný v prípade cukrovej repy a trstiny (pokles o 523 miliónov eur), olivového oleja (pokles o 125 miliónov eur) a surových koží a kožiek (pokles o 114 miliónov eur).



V priebehu roka stúpli dovozné hodnoty u viacerých výrobkov. Najvyšší nárast bol v prípade tropického ovocia, ktoré vzrástlo o 752 miliónov eur, olejnín (iných ako sójových bôbov o 747 miliónov eur) a rastlinných olejov (iné ako palmový a olivový olej o 660 miliónov eur).

Dovozné hodnoty sa však znížili v prípade oleja z palmových jadier (pokles o 612 miliónov eur), citrusových plodov (pokles o 282 miliónov eur) a olivového oleja (pokles o 215 miliónov eur).