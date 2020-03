Ministerstvo ešte nevybralo správcu systému na zálohovanie

Do súťaže sa zapojili dva subjekty, jeden z nich nesplnil požiadavky.

30. mar 2020 o 10:11 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ešte nevybralo správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje.

Pre TASR to potvrdil Michal Cákoci z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia.

Do súťaže sa podľa ministerstva zapojili dva subjekty, jeden z nich nesplnil požiadavky.

"Druhý predstavuje konzorcium všetkých najvýznamnejších výrobcov, ktorí budú systém zálohovania financovať," uviedol Cákoci.

Dodáva, že konzorcium tvorí Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu.

Cákoci tvrdí, že v súčasnosti ešte nie je možné povedať, kedy súťaž skončí. "Cieľom ministerstva je vybrať uchádzača, ktorý je schopný efektívne prevádzkovať systém, preto aj v prípade len jedného uchádzača nie je povinnosť ministerstva automaticky návrh akceptovať," skonštatoval Cákoci.

Envirorezort vyhlásil výzvu na správcu zálohového systému v decembri minulého roka. Správca má byť zodpovedný za organizačné aj technické riešenia zálohovania.

Záujemca mal predložiť organizačný plán zálohového systému, spôsob jeho financovania, plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných obalov, schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov a tiež plán vzdelávacích a propagačných aktivít.

Systém by mal byť podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje nastavený tak, aby dokázal do roku 2024 vyzbierať 77 percent plastových fliaš. Do roku 2027 by mal vyzbierať 90 percent.