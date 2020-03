Trh so smartfónmi sa prepadne, tvrdia odborníci i analytické spoločnosti

Návrat k rastu podľa analytikov príde už v roku 2021.

28. mar 2020 o 13:40 TASR

BRATISLAVA. Trh so smartfónmi čaká pre epidémiu nového koronavírusu dočasný prepad predajov. Zhodujú sa na tom viaceré analytické spoločnosti i technologickí novinári, ktorých TASR oslovila.

"Osobne očakávam pokles predaja tak okolo desať percent a zasiahne to hlavne vlajkové lode s cenou nad 1000 eur. Rovnako sa vyčistí trh od menších značiek. Najmenší dosah vidím v strednej triede telefónov, kde je síce veľa značiek, ale možnosti týchto telefónov v pohode postačujú na všetko, čo chcú dnes ľudia robiť," konkretizoval pre TASR šéfredaktor magazínu Touchit Ondrej Macko.

Firmy môžu prehodnotiť svoje plány

Podľa zástupcu šéfredaktora technologického portálu Živé.sk Jána Trangela je isté, že epidémia bude mať priamy vplyv na trh so smartfónmi, ale aj na telekomunikačný trh ako celok.

"Priamy pokles predajov môžeme vidieť už teraz. Veľa bude záležať od vývoja v druhej polovici roka a tiež od operátorov - najmä toho, ako sa postavia k investíciám do sietí piatej generácie (5G)," podotkol.

Zatiaľ podľa jeho slov nie je vidieť, že by prehodnocovali svoje plány, ale to sa môže rýchlo zmeniť.

"Práve 5G pritom malo byť najväčším hnacím motorom predajov smartfónov a dôvodom, prečo výrobcovia na tento rok predpovedali veľký rast. Keby operátori začali hromadne odkladať svoje investície do 5G sietí, nebude ani veľký dopyt po takto vybavených smartfónoch," poznamenal Trangel s tým, že mnohým výrobcom by to spôsobilo veľké problémy, keďže do vývoja 5G čipsetov investovali obrovské prostriedky.

Dodávky poklesli o viac ako tretinu

Aj podľa Macka by katalyzátorom zotavenia trhu by mohla byť práve technológia 5G, ktorá radikálne zvýši rýchlosť internetu. "V tejto situácii však vidím možné investície operátorov do sietí 5G skôr na budúci rok. Všetky nové telefóny teda asi budú '5G ready', ale sieť nebude pripravená," povedal.

Prepad predajov očakávajú aj viaceré analytické spoločnosti. Podľa údajov International Data Corporation (IDC) bude najhoršia situácia v prvej polovici aktuálneho roka, keď predpovedá pokles dodávok smartfónov na trh o 10,6 percenta a za celý rok o 2,3 percenta.

Návrat k rastu však podľa jej analytikov príde už v roku 2021 a bude podporený spomínaným rozmachom 5G technológie.

Ako upozornila ďalšia analytická spoločnosť Strategy Analytics, už vo februári tohto roka poklesli dodávky nových smartfónov na trh medziročne o 38 percent a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 39 percent.

Spoločnosť zároveň informovala, že v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu dočasne zastavila výrobu smartfónov India. Tá je v ich produkcii v rámci krajín celosvetovo na druhom mieste a svoje továrne tam majú výrobcovia Samsung, Xiaomi či Apple.

Pre šírenie nového koronavírusu bola zrušená aj najväčšia svetová konferencia venovaná mobilným zariadeniam Mobile World Congress (MWC), ktorá sa každoročne na prelome februára a marca koná v španielskej Barcelone.