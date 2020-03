Súkromné zdravotné poisťovne odhadujú výpadky príjmov v miliónoch eur

Vplyv pocíti aj štátna Všeobecná zdravotné poisťovňa.

28. mar 2020 o 9:55 TASR

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne Dôvera a Union očakávajú výpadky príjmov spôsobené situáciou okolo nového koronavírusu v desiatkach miliónov eur. Pre TASR to potvrdili obe súkromné zdravotné poisťovne.

Aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) predpokladá, že opatrenia súvisiace s obmedzením šírenia nového koronavírusu budú mať dosah na príjmy, ako aj na jej výdavky.

Vplyvom výpadku produktivity ekonomiky a prijatých opatrení ministerstva hospodárstva aplikovaných proti šíreniu ochorenia COVID-19 a ich dosahu na podnikateľské subjekty príde podľa hovorcu Unionu Mateja Neumanna "k mimoriadne dramatickému výpadku" príjmov verejného zdravotného poistenia. Preto je podľa súkromnej poisťovne nevyhnutné zaradiť medzi opatrenia novej vlády aj výrazné dofinancovanie rezortu zdravotníctva.

"Už na začiatku roka 2020, teda ešte pred začiatkom krízy súvisiacej so šírením nového koronavírusu, odhadoval Inštitút zdravotnej politiky podhodnotenie rozpočtu o viac ako 190 miliónov eur. Reálna situácia však bude omnoho horšia," reagoval na otázku TASR Neumann.

Generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan tiež poukázal na to, že kondícia slovenského zdravotníctva nebola dobrá ani pred epidémiou. Experti podľa jeho slov odhadovali 193 miliónov eur len na to, aby mohlo zdravotníctvo fungovať aspoň tak ako v roku 2019.

Odhaduje nižšie zdravotné odvody a drastické zníženie príjmov zdravotného systému. Podľa jeho slov pôjde minimálne o ďalších viac ako 100 miliónov eur.

"Rozumiem opatreniam štátu, ktoré majú zachrániť podnikateľov. No myslím si, že napríklad kompenzácia časti miezd priamo dotknutým zamestnancom alebo zamestnávateľom by bola lepším riešením v súčasnej situácii. Alebo aspoň adekvátna finančná injekcia do zdravotníctva, veď je to dnes a najbližšie mesiace bude kľúčová oblasť, a priam epicentrum záujmu štátu," komentoval.

"V oblasti možností, ktoré by pomohli vyriešiť výpadok zdrojov, komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva," komentovala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Reálne výpadky na strane príjmov bude však podľa slov jej hovorkyne Slávky Gáborovej môcť spresniť, keď bude známa finálna verzia vládnych opatrení, ktoré by sa mali dotknúť aj zdravotných odvodov.