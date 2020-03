Vlaky zadarmo pre študentov sú dočasne zrušené až od 1. apríla

Pôvodný chybný údaj informoval o zrušení od 30. marca.

28. mar 2020 o 9:19 SITA

BRATISLAVA. Bezplatná vlaková preprava žiakov a študentov je na základe rozhodnutia vlády z 27. marca dočasne zrušená od stredy 1. apríla.

Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) s tým, že pôvodný chybný údaj o zrušení bezplatnej prepravy pre uvedenú skupinu cestujúcich k 30. marcu spôsobila existencia viacerých dátumov zrušenia a mylná informácia zo zasadnutia vlády.

Bezplatná preprava je zrušená pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od šesť do šestnásť rokov až do odvolania počas zatvorenia všetkých typov škôl.

"Žiaci a študenti, pre ktorých vláda dočasne ruší možnosť bezplatného cestovania, budú môcť aj naďalej využívať vlaky ZSSK, avšak od 1. apríla 2020 budú vo vlakoch národného dopravcu cestovať za zľavnené cestovné (50 % obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede," priblížil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

"Dočasne je až do odvolania pozastavená aj registrácia na bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov od šesť do šestnásť rokov, ako aj vybavovanie skupinových bezplatných prepráv pre všetky typy cestujúcich, ktorí mali alebo majú nárok na bezplatnú prepravu," dodal.

Zľavnené cestovné sa vzťahuje na všetky vlaky, ktoré sú prevádzkované na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Vlaky vedené v komerčnom režime (vlaky InterCity a vlaky R 420 Rozewie a R 421 Rozewie) v súčasnosti až do odvolania nejazdia, medzištátna doprava je zastavená od 13. marca, vlaky InterCity nepremávajú od 18. marca.

O termíne dočasného pozastavenia bezplatnej vlakovej prepravy žiakov a študentov od 30. marca po rokovaní vlády v piatok mylne informovalo aj Ministerstvo dopravy a výstavby.

"Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19," uviedlo ministerstvo dopravy v predkladacej správe k dočasnému obmedzeniu bezplatnej prepravy.

Rezort dopravy má aktuálne uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme - so Železničnou spoločnosťou Slovensko ( zabezpečuje asi 97 percent všetkých výkonov objednávaných štátom) a so spoločnosťou RegioJet (vykonáva objednávku štátu na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno).

"Dočasným zrušením bezplatnej prepravy pre vybraný okruh cestujúcich sa nezruší možnosť ich cestovania, cestovanie ako také bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam, ktoré sú definované v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností," poznamenalo ministerstvo dopravy.

V platnosti zatiaľ zostáva bezplatná vlaková doprava pre dôchodcov, no vláda im odporučila, aby radšej zostávali doma, nevychádzali a necestovali, ak to nie je naozaj nevyhnutné.