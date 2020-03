Goldman Sachs: Koronavírus tlačí Latinskú Ameriku do najhlbšej recesie od vojny

Ak by sa odhad potvrdil, šlo by o výraznejší pokles hospodárstva regiónu než v roku 2009.

27. mar 2020 o 23:46 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRAZÍLIA. Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasahuje aj krajiny Latinskej Ameriky. Podľa najnovších odhadov investičnej banky Goldman Sachs zaznamená ekonomika regiónu Latinskej Ameriky najhlbšiu recesiu od 2. svetovej vojny.

Ekonómovia Goldman Sachs odhadujú, že v dôsledku prísnych obmedzení pohybu obyvateľstva, cestovania a aktivity firiem naprieč celým regiónom dôjde v 2. kvartáli "k prudkému zastaveniu" ekonomickej aktivity. Za celý rok potom očakávajú pokles ekonomiky Latinskej Ameriky o 3,8 percenta, uviedla agentúra Reuters.

Ak by sa odhad potvrdil, bol by to omnoho výraznejší pokles hospodárstva regiónu, než v krízovom roku 2009, keď dosiahol 2,1 percenta. A prekonal by aj pokles v období dlhovej krízy v Južnej Amerike z roku 1983, keď ekonomika Latinskej Ameriky klesla o 2,4 percenta.

"Makroekonomické a finančné prostredie Latinskej Ameriky sa neustále zhoršuje, navyše tempom, ktoré región doteraz nezaznamenal," uviedli ekonómovia. Očakávajú, že ekonomika Brazílie klesne v tomto roku o 3,4 percenta. V prípade mexického hospodárstva počítajú s poklesom o 4,3 percenta a ekonomiky Argentíny až o 5,4 percenta.