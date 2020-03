5 rád, ako si ochrániť úspory, keď padajú trhy

Kedy neurobiť nič a kedy sa oplatí zasiahnuť?

31. mar 2020 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš pre Slovenskú sporiteľňu

Rok 2019 predstavoval pre investorov zlaté časy. Rástli akcie, komodity aj dlhopisy, prepisovali sa historické maximá a pripisovali zisky.

Pandémia koronavírusu však zmazala niekoľkoročné rastové obdobie počas pár dní a poklesy sa dotkli prakticky každého investora. Čo spraviť v prípade, že sa k zlým správam o pandémii začal pridávať aj pokles vášho majetku?

1. Nepredávajte. Môžete stratiť

Na prvý pohľad môžu poklesy fondov vyzerať skľučujúco. Mnohých investorov to znepokojí a unáhlene sa rozhodnú predať svoju investíciu. Avšak vždy je nutné uvedomiť si, že poklesy na finančných trhoch sú prirodzeným javom a dôsledkom predošlého pozitívneho vývoja.

„Nárast kolísavosti niektorých cenných papierov ako sú napríklad akcie, pripomína rok 2008 alebo predchádzajúce krízy,“ hovorí riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Pavol Vejmelka.

Ani pokles hodnoty o niekoľko percent však neznamená, že ste o niečo prišli. Stále máte rovnaký počet podielov vo fonde ako pri kúpe. Platí to až do momentu, kým sa ich nerozhodnete predať za nižšiu cenu, ako ste nakupovali. Ak vidíte svoje investície v červených číslach, skúste si zachovať chladnú hlavu, uvážené rozhodnutia prinášajú pozitívne výsledky.

„Dôležité je uvedomiť si, že prípadné straty, ktoré investori vidia pri svojich fondoch, sú zatiaľ nerealizované. Reálnymi sa stanú až vtedy, keď sa klienti rozhodnú podiely odpredať, teda peniaze z fondov vybrať,“ hovorí investičný expert Slovenskej sporiteľne Michal Orlovský.

„Pri pohľade do nedávnej histórie vidíme, že poklesy na finančných trhoch v rokoch 2000 a 2008 trvali dva, respektíve jeden a pol roka. Po páde však prišli dobré časy, ktoré následne trvali päť až jedenásť rokov a ceny akcií vtedy rástli o 100 až 350 percent,“ dodáva Orlovský.

Predať svoje investície v čase poklesu preto znamená, že predáte niečo, čo neskôr porastie, vráti sa do zisku a často pokorí aj pôvodné maximá. Preto radšej počkajte.

(zdroj: Pixabay)

2. Nemeňte investičnú stratégiu

Hlavné akciové indexy v USA sa v týchto dňoch dostali na úroveň z roku 2016 a pokles sa nevyhol ani konzervatívnejším investíciám po celom svete. Znamená to, že aj investori, ktorí nakúpili fondy alebo iné cenné papiere, môžu byť v súčasnosti v červených číslach. Napriek tomu, že mali dobre rozloženú investíciu.

V takom prípade je nutné pozrieť sa na situáciu reálne. Pandémia nebude trvať večne a dobrá investičná stratégia nie je plánovaná pár mesiacov, ale rokov. Teda na obdobie, keď pandémia už bude dávno za nami.

„Pandémia COVID-19 priniesla šok. Aj preto si môžu niektorí investori položiť rovnakú otázku ako pred desiatimi rokmi. Mali by sme úplne prehodnotiť svoje investície a stratégiu? Jednoduchá odpoveď je nie,“ radí Vejmelka.

„Súčasné turbulencie je najlepšie prečkať. Dôležité je, že koordinovaný postup vo fiškálnej aj monetárnej politike by mohol výrazne stlmiť škody,“ dodáva Vejmelka.

Za pravdu mu dávajú aj vyjadrenia štátov a centrálnych bánk, ktoré už dnes podporujú rozbeh ekonomiky po ústupe pandémie. Európska centrálna banka napríklad nebude uplatňovať vlastné limity pri programe nákupu dlhopisov.

„Týmto rozhodnutím sa odstraňujú prakticky všetky obmedzenia týkajúce sa nákupu aktív,“ uviedol strategický manažér spoločnosti Pictet Frederik Ducrozet.

(zdroj: Pixabay)

3. Dodržte investičný horizont

Investičný horizont je kľúčovým riešením rozvážneho investovania. Preto ho dodržiavajte. Jeho dôležitosť sa ukáže práve v čase poklesov.

„Čím dynamickejšie nakupujete cenný papier, napríklad akciu, tým by ste mali byť trpezlivejší. Investičný horizont nehovorí, kedy má investor investíciu predať, upozorňuje ho na to, ako dlho by ju mal držať, aby sa vyhol prípadným stratám. Práve v situáciách, ako je tá dnešná, je dodržanie investičného horizontu absolútnym základom v rozhodovaní, ako nakladať so svojou investíciou,“ radí Vejmelka.

4. Správny čas na doinvestovanie

Ak máte voľné peniaze, v období poklesu môžete rozumne doinvestovať. Poklesy znamenajú veľkú príležitosť na nákup podielov za nižšiu cenu. Ak doinvestujete teraz, neskôr pri opätovnom raste na trhu sa prejaví toto rozhodnutie v zhodnotení investície.

História nám hovorí, že po šokoch, akým bezpochyby koronavírus je, sa trhy a ekonomika vrátili do normálu.

„Ak by ste sa teraz rozhodli svoje peniaze vybrať, urobíte to so stratou a pripravíte sa o zisky, ktoré trhy s vysokou pravdepodobnosťou čakajú v budúcnosti. Pri tomto tvrdení vychádzam z historických skutočností za posledných viac ako sto rokov. Najlepšie, čo môžete urobiť, je zachovať pokoj a držať sa svojho pôvodného investičného horizontu,“ radí Orlovský.

(zdroj: Pixabay)

5. Spoľahnite sa na odborníkov

Portfólio manažéri a analytici reagujú na vývoj na finančných trhoch vždy aktuálne. Snažia sa zvyšovať alebo znižovať podiel jednotlivých tried aktív (akcie, dlhopisy, pozn. red.) s cieľom maximalizovať výnos alebo znižovať možnú stratu. Práve to je základnou výhodou aktívne riadených fondov. Navyše sa portfólio manažér neopiera len o svoje skúsenosti, má za sebou tím ďalších špecialistov.

„Portfólio manažéri prispôsobujú portfólio fondov tak, aby optimalizovalo riziko vzhľadom na očakávaný zisk jednotlivých skupín aktív. Ak začne kolísavosť na finančných trhoch rásť a všeobecne rastie riziko, môžu znížiť podiel rizikových aktív a zvýšiť podiel bezpečnejších finančných nástrojov. Tým nielen znížia celkové riziko portfólia, ale aj prípadné straty,“ vysvetľuje funkciu manažérov Vejmelka.

Ich práca sa však nekončí s odvrátením krízy. Keď sa situácia upokojí, portfólio manažéri opäť prispôsobia portfólio tak, aby bol vyšší podiel rizikovejších cenných papierov. Inak by mohli v strednodobom horizonte vygenerovať menší zisk ako je trhový priemer. V aktívne riadenom fonde tak máte zaručené, že sa o vaše peniaze niekto neustále stará.

Príkladom aktívne riadeného fondu je zmiešaný fond Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Jeho história siaha ku koncu septembra 2002. Portfólio manažéri fondu boli skúšaní viacerými poklesmi na finančných trhoch aj veľkou recesiou z roku 2008.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Fond sa dostal počas jedného roka a troch mesiacov do straty mínus 15 percent, avšak do leta 2010 sa vrátil na predchádzajúcu úroveň. Celú ponuku fondov nájdete na stránke digitalneinvestovanie.sk, kde získate aj viac informácií.

Investori, ktorí s investovaním začínajú, môžu na pomoc s výberom správneho fondu zvoliť poradenstvo na pobočke Slovenskej sporiteľne osobne alebo telefonicky. Stačí zanechať svoj kontakt na digitalneinvestovanie.sk a budeme vás kontaktovať.

Tí skúsenejší môžu investovať alebo doinvestovať priamo cez internet banking a mobilnú aplikáciu George. Správne rozhodnutia v čase poklesu na trhoch ochránia vašu investíciu.

Menované podielové fondy spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Tento článok vám prináša Slovenská sporiteľňa.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.