Živnostníci žiadajú rýchlu pomoc, chcú jednať s vládou

Vláda zatiaľ neschválila zásadné riešenia, tvrdí Slovenský živnostenský zväz.

26. mar 2020 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Slovenský živnostenský zväz žiada, aby štát pomohol živnostníkom.

Odoslal list novému premiérovi SR Igorovi Matovičovi so žiadosťou o urýchlené stretnutie a prejednanie ním navrhnutých opatrení na pomoc živnostníkom a ostatným SZČO, ktorí sú postihnutí ekonomickými dopadmi spôsobenými zákazmi činnosti, obmedzeniami pohybu osôb a karanténnymi opatreniami z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu.

Bez príjmu, s nákladmi a bez nároku na dávky

Mnohé európske štáty už prijali podľa zväzu opatrenia na podporu živnostníkov a malých a stredných podnikov. Slovensko podľa zväzu zaostáva a vláda zatiaľ neschválila zásadné riešenia na podporu tohto segmentu v krajine.

"Dennodenne dostávame mailové správy a prosby od živnostníkov, ktorí nemajú možnosť vykonávať svoju prácu, aby vláda myslela na to, že sa ocitli v situácií bez akéhokoľvek príjmu, bez nároku na nezamestnanecké dávky, sú zmluvne zaviazaní financovať náklady, ktoré naďalej pretrvávajú – nájom, energie, odvody, poplatky, ale aj mzdy a odvody za svojich zamestnancov. Častokrát zamestnávajú aj rodinných príslušníkov a tak sú celé ich rodiny v situácii veľkej neistoty z budúcnosti. Práve teraz očakávajú podporu od štátu, aby prežili," hovorí prezident zväzu Stanislav Čižmárik.

Návrh na zrušenie odvodov

Slovenský živnostenský zväz pripravil návrhy, ktoré smerujú do viacerých oblastí.

Napríklad zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO za marec, apríl, máj, pričom tieto platby navrhuje zväz následne rozpočítať na platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020.

Opakovane preplácaný podiel

Zväz ďalej navrhuje kompenzáciu príjmov pre všetky SZČO, ktoré stratili príjmy z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo obmedzenia styku osôb v rámci preventívnych opatrení.

Táto kompenzácia by mohla predstavovať fixnú sumu, napríklad 1 500 eur alebo určitý pomerný percentuálny podiel z príjmov, ktoré SZČO dosahovala v predchádzajúcom roku podnikania.

V prípade predĺženia preventívnych opatrení na viac ako tri mesiace by mohla byť kompenzácia vyplatená opakovane.

Náhrady mzdy

Zväz navrhuje zaviesť príspevok zo strany štátu na úhradu minimálne 70 percent náhrady mzdy pre zamestnancov živnostníkov a malých podnikov, ktorí nemôžu, resp. nesmú zamestnancom prideľovať prácu, z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo obmedzenia styku osôb v rámci preventívnych opatrení.

Išlo by o náhrady mzdy za mesiace trvania preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Zväz navrhuje ďalej oslobodenie výplat a náhrad mzdy vyplatených zamestnancom vyššie určenej skupiny živnostníkov a malých podnikov, v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.

Taktiež by to mohlo byť poskytnutie prekleňovacích bezúročných pôžičiek na prevádzkové náklady živnostníkov a malých a stredných podnikov, a to prostredníctvom štátnej pokladnice, z eurofondov alebo zo SZRB.

Išlo by o formu splátkových úverov so splatnosťou minimálne dva roky, s odloženým začiatkom splácania istiny o šesť mesiacov.

Zároveň Slovenský živnostenský zväz požaduje zriadenie centrálneho informačného miesta, napríklad na webovej stránke Úradu vlády SR, kde budú aktuálne zverejňované všetky schválené zmeny daňových, ekonomických a sociálnych zákonov, aby podnikatelia mali včasné a presné informácie o platne prijatých opatreniach.