Rezort financií prepočítava dopady každého opatrenia vlády

Kľúčová je aj úprava pracovnoprávnych vzťahov v čase pandemickej krízy.

26. mar 2020 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Na opatreniach, ktoré majú zmierniť dopady šírenia nového koronavírusu na slovenskú ekonomiku, sa v súčasnosti intenzívne pracuje.

Tvrdí to hovorkyňa Ministerstva financií SR Alexandra Gogová, podľa ktorej všetky opatrenia pripravované rezortom financií vychádzajú z podnetov a návrhov pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov podnikateľskej verejnosti, odborníkov na dane, zástupcov samospráv a podobne.

Každé opatrenie sa prepočítava

Kedy by mali byť nové opatrenia z dielne rezortu financií známe, však nekonkretizovala. O všetkých návrhoch totiž rokuje aj Koaličná rada.

"Pre ministerstvo financií je však kľúčová kvantifikácia navrhovaných opatrení. Preto každé opatrenie prepočítavame, aby sme vedeli určiť, koľko peňazí nás bude stáť," uviedla Gogová.

Prvý náčrt opatrení zameraných na minimalizáciu dopadov pandémie na hospodárstvo sa na verejnosť dostal počas uplynulého víkendu.

Zoznam vyše 40 opatrení zverejnil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. Jeho stranícky šéf zo strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík však tvrdil, že tento zoznam je len predbežný a vôbec sa nemal dostať na verejnosť.

Úprava pracovnoprávnych vzťahov

Podľa tohto zoznamu pritom boli medzi navrhovanými opatreniami okrem odloženia platenia daní aj zastavenie štátnych kontrol, refundácia niektorých nákladov podnikateľov, umožnenie otvorenia ďalších prevádzok po splnení prísnych hygienických požiadaviek či úpravy vo vzťahu k zamestnancom.

Práve úprava pracovnoprávnych vzťahov v čase pandemickej krízy je kľúčová podľa dominantného sektora slovenského priemyslu, teda automobilovej výroby, pre udržanie zamestnanosti.

Automobilky žiadajú "kurzarbeit"

Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) sa preto tento týždeň obrátil listom na ministrov financií, hospodárstva a sociálnych vecí so žiadosťou o urýchlené prijatie kľúčových opatrení, ako je napríklad "kurzarbeit", teda formu participácie štátu na krytí výpadkov príjmov zamestnancov v prípade skrátenia pracovnej doby.

"Predošlá vláda neprijala návrhy ZAP na zavedenie princípov 'kurzarbeit' do nášho právneho systému v čase, keď na to bol priestor. Je to jeden z nástrojov, ktorý by v súčasnosti pomohol podnikateľom zvládať náročnú situáciu," píše zväz v liste ekonomickým ministrom.

Zástupcovia automobilového priemyslu tiež navrhujú do času zavedenia princípov "kurzarbeit" s okamžitou platnosťou prijať opatrenie o náhrade mzdových výdavkov vrátane odvodov.

Podľa nich by mala náhrada zamestnávateľom predstavovať minimálne 60 percent celkových mzdových výdavkov vynaložených počas nariadenej či dobrovoľnej odstávky výroby.

"Toto opatrenie vnímame ako kľúčové, ktorého uplatňovaním bude pokrytých viac ako 80 % kritických prípadov v priemysle," uvádza ZAP.