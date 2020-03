Nemecká ekonomika môže klesnúť o desať percent

K takémuto poklesu došlo v prípade najhoršieho možného scenára.

26. mar 2020 o 14:34 TASR

BERLÍN. Nemecká ekonomika by mohla tento rok klesnúť v dôsledku šírenia nového koronavírusu o 10 percent.

Uviedol to vo štvrtok nemecký ekonomický inštitút IW, podľa ktorého by k takémuto poklesu došlo v prípade najhoršieho možného scenára.

Pesimistický odhad ráta s prestávkou do júna

IW sa tak pridal k ďalším ekonomickým inštitútom, ktoré počítajú tento rok s poklesom hospodárstva, aj keď rozsah poklesu sa líši.

IW počíta s 10-percentným poklesom ekonomiky v prípade najhoršieho z predpokladaných scenárov vývoja, keď by súčasná odstávka firiem a celkovo ekonomickej aktivity trvala do konca júna.

Je to ďalší ekonomický inštitút v Nemecku, ktorý zverejnil svoju prognózu vývoja hospodárstva. Viaceré nemecké ekonomické inštitúty počítajú s poklesom najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku.

Analytik inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe v stredu uviedol, že pokles odhaduje v rozmedzí od 5 až do 20 percent, závisieť to bude od toho, ako dlho bude trvať odstávka podnikov.

Ako rýchlo sa nepriaznivá situácia spojená so šírením nového koronavírusu vyvíja, dokazuje nedávny odhad Ifo týkajúci sa vývoja ekonomiky v tomto roku. Samotný inštitút pred krátkym časom odhadoval pokles ekonomiky o 1,5 percenta.

S recesiou počíta aj Bundesbank

Hospodársky inštitút IfW očakáva tohtoročný pokles o 4,5 až 9 percent a Hamburský inštitút pre svetovú ekonomiku (HWWI) pred týždňom počítal s poklesom o 2,5 percenta, aj to však iba vtedy, ak by sa ekonomika v 2. polroku oživila.

S recesiou počíta aj nemecká centrálna banka Bundesbank. Ako uviedla v najnovšej mesačnej správe, "prepadu do rozsiahlej recesie sa nedá zabrániť". Zároveň však dodala, že stav verejných financií by to mal umožniť zvládnuť.