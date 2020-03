Matovič by trináste penzie odsunul, podľa Krajniaka peniaze zatiaľ sú

Zatiaľ sa podľa Krajniaka nemusia trináste dôchodky zrušiť.

25. mar 2020 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Na vyplácanie trinástych dôchodkov v Sociálnej poisťovni zatiaľ peniaze sú. Po rokovaní vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Podľa súčasných informácií, ktoré máme, ako kríza prebieha, Sociálna poisťovňa má na vyplatenie trinástych dôchodkov," povedal.

Vláda však podľa neho nevie povedať, ako dlho bude súčasný krízový stav trvať.

Zatiaľ nič nerušia

"Za súčasných okolností to nie je tak, že z ekonomického hľadiska musíme zrušiť trináste dôchodky," zdôraznil. Vláda však podľa Krajniaka musí byť opatrná.

"Opýtajte sa za dva, tri mesiace, aká bude situácia," povedal.

Tvrdí, že o tejto téme sa rozprával s vedením Sociálnej poisťovne. Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne je poslanec za Smer Ľubomír Vážny, pričom zavedenie trinástych penzií krátko pred voľbami presadil Smer.



"O všetkom sa bavíme," povedal k možnému stopnutiu vyplácania trinástych dôchodkov v tomto roku premiér Igor Matovič.

Keby dnes vláda podľa neho prišla s takýmto návrhom, verí tomu, že penzisti by s tým dokázali súhlasiť: "Uvedomujú si, že niekto nás tu pred voľbami len oklamal, sľúbil holuba na streche, ale peniaze na neho nezabezpečil," tvrdí predseda vlády.

Podľa neho ide teoreticky o jeden z nástrojov na hľadanie zdrojov. "Ja by som sa kedykoľvek za neho postavil, aj za situácie, že by to malo politické následky a že by ma niektorí dôchodcovia za to odsudzovali," povedal Matovič.

Trinásty dôchodok

Od novembra tohto roka na Slovensku zavedie trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Za trináste dôchodky v parlamente štyri dni pred parlamentnými voľbami hlasovalo 88 poslancov.

Uzákonenie trinástych penzií podporili poslanci za Smer, SNS, ĽSNS a hnutie Sme rodina. Novelu zákona parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.