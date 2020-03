FCA začne s výrobou rúšok, uvažuje o tom aj Kia

Peking vyzval automobilky, aby pomohli pri výrobe ochranných pomôcok.

25. mar 2020 o 12:47 TASR

SOUL. Po taliansko-americkej spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zvažuje výrobu ochranných rúšok aj juhokórejská automobilka Kia Motors. Povedal to v stredu hovorca spoločnosti.

Podľa hovorcu firma zvažuje, že by s výrobou ochranných rúšok začala vo svojom závode vo východočínskom meste Jen-čcheng. Kia tak reagovala na výzvu čínskej vlády automobilkám, aby pomohli pri výrobe ochranných pomôcok.

Kedy by sa výroba mohla začať alebo v akom množstve plánuje Kia rúška vyrábať, však hovorca nespresnil.

Už začiatkom týždňa vedenie FCA oznámilo, že v jednom zo svojich ázijských závodov začne s výrobou ochranných rúšok. Závod by mal vyrábať rúška pre zamestnancov zdravotníckeho sektora, pričom do niekoľkých týždňov by mal dosiahnuť cieľ milión rúšok mesačne.