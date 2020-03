Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov

Sú firmy, ktorým sa aj v čase mimoriadnych opatrení darí.

25. mar 2020 o 11:36 (aktualizované 25. mar 2020 o 12:59) TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →.

BRATISLAVA. Vláda nebude plošne odpúšťať povinnosť platiť zdravotné a sociálne odvody, pretože sú firmy, ktorým sa aj v čase mimoriadnych opatrení pre nový koronavírus darí.

Uviedol to na brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO). Štát bude podľa neho pomáhať prioritne subjektom, ktoré pre karanténu nemajú príjmy.

Matovič: Skrachovali by sme

"Ak dnes niektoré firmy žijú v ilúzii, že všetky straty, akýkoľvek prepad tržieb zaplatí štát, teda my všetci, tak hovorím, že ich nebudú mať preplatené, lebo ako štát by sme skrachovali," oznámil.

Bohatšie firmy sa budú podľa neho "musieť trošku zariadiť aj samy".

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Vláda schválila pomoc zamestnávateľom aj zmeny pri ošetrovnom Čítajte

"Určite nebudeme preplácať odvody alebo ich odpúšťať. Nie teda tak, že sa v najbližších týždňoch a mesiacoch 'vypneme', že by sa neplatili sociálne a iné odvody," povedal. Napríklad reťazce majú podľa neho vďaka situácii vyššie tržby, ako mali pred "koronakrízou".

Vláda podľa Matoviča bude pomáhať adresne, teda tým, ktorí sú bez príjmov. "Určite nepôjdeme nejakým kobercovým náletom, že by sme peniaze po Slovensku rozhadzovali z helikoptéry," zdôraznil.

Podľa premiéra by vláda mohla v čase, keď bude mať k dispozícii dostatok testov na prítomnosť nového koronavírusu, kľúčovým firmám pomôcť s testovaním ich zamestnancov.

"Vieme fabriku rozdeliť na x-skupín, ktoré by sme testovali a vedeli by sme tak spustiť fabriky, ktoré by zo strachu pred koronavírusom dnes nefungovali," dodal.

Schválili prvé opatrenia

Vláda v stredu schválila jedno z prvých sociálnych opatrení zameraných na pomoc ľuďom v súvislosti s novým koronavírusom, ktorí sa podľa Matoviča nedostali do zhoršenej situácie vlastným zavinením.

Zoznam nových ekonomických opatrení nájdete tu.

Súvisiaci článok Pozrite si zoznam nových ekonomických opatrení kvôli koronavírusu Čítajte

Nejde pritom o "drobné", ktoré budú vynaložené na tieto opatrenia. Pomoc je však podľa neho potrebná, lebo Slovensko je vo vážnej situácii.

Vláda chce vytvoriť aj špeciálne podmienky na trhu práce, každé opatrenie by malo byť "šité na mieru" pre každú skupinu obyvateľov.

"Viem, že ľudia od nás očakávajú tieto riešenia, ide o prvú sociálnu pomoc. V tejto chvíli sa ukáže, či ako štát sme schopní plniť svoju sociálnu úlohu, a to pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Je smerovaná k tým ľuďom, ktorí sa do tejto situácie nedostali vlastnou vinou a vôľou, ale na základe rozhodnutia krízového štábu," vysvetlil premiér v stredu po rokovaní vlády.

Vláda sa podľa jeho slov snaží vytvárať zákonné podmienky, aby mohla pomôcť poškodeným zamestnávateľom a živnostníkom z dôvodu prepadu ich tržieb.

Z niekoľko desiatok opatrení, o ktorých vláda diskutuje, podľa Matoviča vyberie tie, ktoré si bude môcť dovoliť. "Musíme ekonomike pomôcť, ale len tým, čo si budeme môcť dovoliť," upozornil Matovič.