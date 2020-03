Člen rozpočtovej rady Kotian: Rozpočet treba otvoriť a prispôsobiť prioritám

Slovensko by sa malo podľa Kotiana inšpirovať Českou republikou.

25. mar 2020 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Slovensko by malo po vzore Českej republiky v reakcii na šírenie koronavírusu otvoriť rozpočet a upraviť ho podľa aktuálnych potrieb. Myslí si to člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian.

Ako uviedol pre agentúru SITA, kabinet by mal preskupiť určité priority, ktoré by odzrkadľovali súčasnú situáciu. "Vláda by na súčasnú situáciu mala reagovať zmenou priorít. To by mohlo tiež zmierniť nárast deficitu rozpočtu," tvrdí.

Ministerstvo sa odpovedi vyhýba

Ministerstvo financií sa zatiaľ priamej odpovedi na otázku o otváraní rozpočtu vyhýba. Tvrdí však, že sa pripravujú viaceré kroky, aj na európskej úrovni, na ktorých sa podieľa aj rezort financií.

Faktom však je, že štát musí momentálne riešiť aj problém na finančnom trhu, kde po prepuknutí pandémie výrazne klesol dopyt po štátnych dlhopisoch. Ak by takáto situácia pretrvávala, mohla by spôsobiť nedostatok hotovosti na financovanie potrebných opatrení.

"Musíme si uvedomiť, že nová vláda po nástupe našla Slovensko s prázdnou špajzou na rozdiel od iných krajín EÚ, ktoré sa počas úrodných rokov poctivo pripravovali. Rezort financií však robí všetko, čo je v jeho možnostiach, aby zabezpečil dostatok peňazí na zvládnutie dopadov spôsobených koronavírusom," uviedlo ministerstvo.



Likvidita na finančných trhoch je však v súčasnosti podľa Kotiana mimoriadne nízka nielen na slovenskom, ale aj na celom európskom dlhopisovom trhu.

"Došlo k výraznému rozšíreniu spreadov, lebo málokto, kto nemusí predávať, je ochotný predávať, aby nezaknihoval stratu, a naopak za nákup dlhopisov požaduje v tejto dobe vyššiu likviditnú prémiu," opisuje situáciu člen rozpočtovej rady.

K zlepšeniu situácie na primárnom trhu však podľa neho prispejú zvýšené odkupy dlhopisov na sekundárnom trhu centrálnymi bankami alebo akékoľvek pozitívne správy, ktoré by znížili obavy z paralyzovania ekonomík v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19.



Štát vplyv pandémie na trhy pocítil už minulý týždeň pri domácej aukcii štátnych dlhopisov, keď oproti predpokladanej sume 200 miliónov eur dokázal predať bondy iba za 56 miliónov eur.

Podobne v tohtotýždňovej aukcii štátnych pokladničných poukážok namiesto očakávaných 200 miliónov eur predal cenné papiere iba za 44 miliónov eur.

"V súčasnosti je situácia na dlhopisovom trhu taká, že tento trh takpovediac nefunguje, keďže investori prestali dlhopisy nakupovať. Nie je to len problém Slovenska, ale aj ostatných krajín, napríklad ani Nemecku sa už v aukcii nepodarilo predať všetky dlhopisy," tvrdí analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Pomoc ECB

Rozhodujúce v tejto situácii tak budú kroky Európskej centrálnej banky (ECB).

"V tejto situácii veľmi pomohlo vyhlásenie ECB o úmysle spustiť program odkupu dlhopisov v celkovom objeme vyše 1000 miliárd eur do konca roka," myslí si analytik Tatra banky Juraj Valachy s tým, že na ceste k jeho úspešnej implementácii však bude ešte potrebné rozlúsknuť problém ECB s limitmi na vlastnenie viac ako 33 percent z každej emisie dlhopisov.



V mimoriadnej situácii by sa však podľa Valachyho aj tento problém mal odstrániť. Aktívny a výrazný vstup ECB na trh štátnych dlhopisov by totiž priniesol potrebnú výraznú úľavu pre všetky krajiny.

"Zároveň sa objavujú aj úvahy o využití fondu ESM, u nás známeho ako trvalý euroval. Myslím si preto, že štát nebude mať problém zohnať peniaze na podporu ekonomiky," myslí si analytik Tatra banky.