Americká Veľká trojka bude mať závody odstavené zrejme aj v apríli

Automobilky neplánujú obnoviť produkciu koncom marca, vírus sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu.

25. mar 2020 o 10:58 TASR

WASHINGTON. Tri americké automobilky známe ako Veľká trojka plánujú predĺžiť súčasnú odstávku svojich závodov z marca aj na určité obdobie apríla.

Dôvodom je fakt, že šírenie nového koronavírusu v USA a za hranicami sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu.

General Motors (GM), Ford a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 18. marca informovali, že v dôsledku šírenia nového koronavírusu prerušia produkciu vo svojich závodoch minimálne do 30. marca.

Ford však v utorok informoval, že "napriek pôvodným plánom svoje závody v USA, Kanade a Mexiku 30. marca ešte neotvorí". Podľa dvoch zdrojov oboznámených s plánmi automobilky vedenie Fordu "nemieni spustiť výrobu minimálne do 6. apríla a nie je vylúčené, že odstávka sa predĺži aj na ďalšie obdobie".

Ani GM a FCA neplánujú obnoviť produkciu 30. marca, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené s informáciami. Kedy by výrobu mohli opätovne spustiť, nie je známe, ani to, či by sa produkcia mohla obnoviť aspoň v niektorých závodoch.

Zástupcovia amerických, ale aj zahraničných automobiliek v USA upozornili v liste amerických kongresmanov, ktorí rokujú o balíku stimulov pre americkú ekonomiku, že podľa analytikov by predaj áut mohol v marci klesnúť medziročne zhruba o 40 percent.

V dôsledku šírenia nového koronavírusu je v Severnej Amerike momentálne odstavených približne 95 percent závodov automobiliek.