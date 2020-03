Bratislavské letisko vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia aj nákladné lety

Letisko je i naďalej otvorené pre súkromné, záchranárske a technické lety.

25. mar 2020 o 9:35 SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia domov.

Po zákaze civilných letov, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR od 13. marca v rámci opatrení proti koronavírusu, vybavilo zatiaľ dva evakuačné lety z Londýna - Stanstedu, v pláne sú aj prílety z Washingtonu či Štokholmu.

Ako letisko informovalo na svojom portále, okrem toho vybavuje aj nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami, ktoré priváža na Slovensko flotila Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Očakáva však aj prílety lietadiel An124 Ruslan a ďalšie humanitárne cargo lety. Zároveň je letisko i naďalej otvorené pre súkromné, záchranárske a technické lety.

Prvý prílet Slovákov z Veľkej Británie do Bratislavy zorganizovala v koordinácii s ministerstvami zahraničných vecí a európskych záležitostí a vnútra spoločnosť charter advisory, s. r. o., let zabezpečil slovenský letecký dopravca Go2Sky s príletom v piatok 20. marca večer.

Počas celého letu museli mať všetci cestujúci na tvári rúška.

Po prílete boli prepravení do povinnej karantény, kde každý z cestujúcich podstúpil testovanie na ochorenie COVID-19. Na základe negatívnych výsledkov po niekoľkých dňoch môžu byť zdraví cestujúci prepustení do domácej karantény. Keďže ide o súkromné lety bez financovania tretích strán, náklady si hradí každý cestujúci sám formou letenky.

Spoločnosť charter advisory zorganizovala aj repatriačný odlet z Bratislavy do Londýna - Stanstedu 24. marca a následný prílet Slovákov z Londýna domov v ten istý deň večer. Aj tento let zabezpečil Go2Sky svojím Boeingom 737-800.

"Obrátila sa na nás britská ambasáda, aby sme pomohli dopraviť aj smerom zo Slovenska do Veľkej Británie britských občanov alebo Slovákov, ktorí sa potrebujú vrátiť z rôznych dôvodov späť do Spojeného kráľovstva," povedal spolumajiteľ a generálny riaditeľ charter advisory Martin Feč.

V utorok na poludnie odletelo preto lietadlo s takmer sto cestujúcimi z bratislavského letiska na londýnske letisko Stansted. "Podmienkou letu do Londýna je, že cestujúci nemôžu tieto evakuačné lety zneužívať. Letieť preto môžu najskôr po štyroch týždňoch," uviedol Feč.

Spoločnosť charter advisory zároveň pripravuje v koordinácii s našim rezortom diplomacie, ako aj s ambasádami Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska v USA prepravu občanov týchto krajín domov. "Lietadlo s takmer tristo pasažiermi odletí z Washingtonu v stredu (25. marca) neskoro v noci a pristane vo štvrtok ráno 26. marca na bratislavskom letisku," priblížil Feč. "V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a ambasádami participujúcich krajín pôjdu slovenskí občania rovno do karantény. Občania ostatných krajín budú okamžite po prílete prevezení do vlastnej krajiny, kde sa budú riadiť bezpečnostnými opatreniami a pokynmi danej krajiny," dodal Feč. Ďalší repatriačný prílet lietadla z Washingtonu očakáva bratislavské letisko vo štvrtok 26. marca predbežne o 13:00. Oba lety z Washingtonu zabezpečuje domáca letecká spoločnosť AirExplore.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švédsku informuje občanov SR, ktorí sa zatiaľ neregistrovali a majú záujem o repatriáciu na Slovensko, o možnosti bezplatnej leteckej prepravy zo Štokholmuz letiska Arlanda do Bratislavy v nedeľu 29. marca, s odletom o 13.10. "Záujemcov o prepravu žiadame o vyplnenie požadovaných údajov do priloženého formulára a jeho zaslanie na e-mailovú adresu emb.stockholm@mzv.sk najneskôr do štvrtka 26. marca 2020 do 12:00. Upozorňujeme, že pri repatriácii budú uprednostňované urgentné prípady," oznámila slovenská ambasáda vo Švédsku na portáli ministerstva zahraničných vecí. Cestujúci musia mať pri sebe pri nástupe do lietadla vyplnené a podpísané priložené čestné vyhlásenie a podporný dokument o ochrane osobných údajov. Repatriácia Slovákov z Dánska bezplatnou autobusovou dopravou je plánovaná na 26. marca s odchodom o 15:00, nástup do autobusu bude možný od 13:30. Záujemcovia o repatriáciu sa majú záväzne prihlásiť Veľvyslanectvu SR v Dánsku do 25. marca do 16:00 na e-mailovej adrese emb.copenhagen@mzv.sk.