Podnikateľská aktivita v Spojených štátoch padla v marci na rekordné minimum

PMI pre sektor služieb klesol na historické minimum.

24. mar 2020 o 15:50 TASR

WASHINGTON. Podnikateľská aktivita v USA padla v marci na rekordné minimum. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.

Podnikateľská aktivita v USA pokračovala v marci v kontrakcii, pričom jej pokles bol rekordný. Pandémia totiž utlmila aktivitu vo výrobe rovnako ako v sektore služieb. To podporilo názory expertov, že ekonomika USA je už v recesii.

Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj sektor služieb, pre USA v marci padol na historické minimum 40,5 bodu zo 49,6 bodu vo februári, uviedla firma IHS Markit vo svojom prvom odhade. Index sa nachádza hlboko pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles od rastu, čo signalizuje výraznú kontrakciu.

Prieskum IHS Markit sa zrealizoval v období od 12. do 23. marca. Ďalším indikátorom rozsahu zastavenia ekonomiky, na ktorý netrpezlivo čakajú ekonómovia a analytici, je štvrtková (26. 3.) správa o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Odhaduje sa, že by ich počet mohol v uplynulom týždni (do 21. 3.) vyskočiť až na rekordných 1,5 milióna z 281.000 v týždni skončenom sa 14. marca.

"Prieskum podčiarkuje, že USA sa už zrejme nachádzajú v recesii, ktorá sa bude nevyhnutne prehlbovať, uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson.

PMI pre sektor služieb klesol na historické minimum 39,1 bodu zo 49,4 bodu vo februári. To bol najprudší pád indexu od októbra 2009.

Ekonómovia počítali so znížením na 42 bodov. PMI pre výrobný sektor si pohoršil na 127-mesačné minimum 49,2 bodu z 50,7 bodu.