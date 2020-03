Slovenská ekonomika sa môže podľa NBS prepadnúť o päť až desať percent

Vyplýva to z možných scenárov vývoja ekonomiky.

24. mar 2020 o 13:20 (aktualizované 24. mar 2020 o 13:53) TASR

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika v tomto roku môže dočasne klesnúť o takmer päť percent s rizikom, že ju vplyv pandémie nového koronavírusu môže stlačiť až k 10-percentému prepadu.

Recesia môže na Slovensku dočasne pripraviť o prácu približne 75.000 až 130.000 ľudí. Vyplýva to z možných scenárov vývoja ekonomiky, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS) v utorok.

Predpokladá dvojmesačný výpadok

Slovenská centrálna banka z dôvodu extrémne rýchlo sa meniaceho prostredia na Slovensku aj v zahraničí vymenila svoju štandardnú strednodobú predikciu za možné scenáre.

Tie pracujú s predpokladom dvojmesačného výpadku najmä v sektore služieb a s rôznou mierou poklesu dopytu u obchodných partnerov Slovenska.

NBS upozorňuje, že slovenská ekonomika je otvorená a exportne orientovaná. Súčasná situácia na finančných trhoch a u obchodných partnerov hovorí podľa NBS viac v prospech materializovania sa negatívnych rizík pre nasledujúce obdobie než tých pozitívnych.

"Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné, a tak ako razantne prišlo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa," uviedol v stanovisku pre médiá guvernér NBS Peter Kažimír.

Zmiernenie dosahov krízy

Priblížil zároveň, že na zmiernenie dosahov súčasnej krízy prispievajú aj centrálne banky.

"Každý z nás chce, aby bol ten tunel čo najkratší a boli sme z neho čím skôr vonku," doplnil Kažimír. Za posledné dva týždne Európska centrálna banka podľa jeho slov prijala sériu zásadných opatrení, ktoré pomôžu znížiť stres, paniku a zároveň chrániť stabilitu finančného sektora, a tým chrániť ľudí. "Je dôležité konať rázne a neotáľať," doplnil Kažimír.

Už záverečné mesiace tohto roka by však mali odštartovať rekonvalescenciu a rok 2021 by mal byť rokom návratu práce, výroby a spotreby stratenej počas krízy. "Veríme, že predkrízovú úroveň ekonomika dosiahne už v priebehu budúceho roka," priblížil Kažimír.

Prijali opatrenia

Samotná NBS prijala sériu mimoriadnych opatrení zabezpečujúcich hladký platobný styk a finančnú stabilitu na Slovensku.

"Toto uvoľňovanie napätia, stresu a neistoty je nevyhnutné pre lepšie zvládanie súčasného krízového obdobia. Už prijaté či budúce opatrenia sú nastavené tak, aby banky a ostatné finančné inštitúcie naďalej poskytovali ekonomike 'mazivo' v podobe úverov domácnostiam, firmám, ale aj vládam za podmienok, ktoré by boli platné za normálnych okolností bez vírusovej krízy," dodal Kažimír.