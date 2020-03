Matovič chce, aby mal štát možnosť využívať lokalizačné dáta operátorov

Premiér ubezpečil, že dáta môžu byť využité len za účelom ochrany verejného zdravia.

24. mar 2020 o 12:29 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →.

BRATISLAVA. V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné dáta užívateľov mobilných telekomunikačných služieb.

Príslušná zmena zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol zo v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Zasielanie cielených správ

"Dnes tieto dáta majú k dispozícii mobilní operátori. Aj zákon o GDPR hovorí, že práve v takomto čase by sme tie dáta mohli využívať, ale na to, aby si aj títo mobilní telekomunikační operátori boli istí, aby sme naozaj tomu spravili zákonnú formu a priestor, aby sme tieto dáta mohli využívať v záujme ochrany verejného zdravia, predložíme ešte dnes v skrátenom legislatívnom konaní zmenu príslušného zákona," priblížil Matovič.

Zároveň uviedol, že minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) bude zaviazaný, aby vyrokoval so všetkými mobilnými operátormi možnosť zasielania bezplatných cielených správ tým, ktorým je potrebné komunikovať cielené posolstvá.

"To znamená, keď vieme identifikovať ľudí nad 65 rokov, aby sme im cielene posielali tieto inštrukcie aj upozornenia, ako sa majú správať pravidelne, lebo sa spoliehame na to, keď nezaberú tieto výzvy, možno zaberie to, že každé ráno pípne SMS s tým, čo majú robiť, aké sú pravidlá ich správania, kedy porušujú zákon, kedy ohrozujú svoje zdravie alebo kedy ohrozujú zdravie iných ľudí," spresnil predseda vlády.

Účel ochrany verejného zdravia

Matovič ubezpečil, že dáta môžu byť využité len za účelom ochrany verejného zdravia.

Cennou informáciou je podľa Matoviča napríklad to, kde sa nakazený človek pohyboval, zároveň sa dajú identifikovať ľudia, ktorí mali veľmi podobné zvyklosti.

"Tí ľudia dostanú informáciu, že pozor, tam, kde ste sa často pohybovali vy, plus mínus v tom istom čase sa pohyboval človek, ktorý bol nakazený novým koronavírusom, odporúčame vám vyšetrenie, napríklad. Toto sú tie príklady dobrej praxe zo zahraničia," načrtol Matovič.