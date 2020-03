Inštitút Ifo predpovedá pád nemeckej ekonomiky až o pätinu

Výpadok produkcie inštitút očakáva v sume 255 až 729 mld. eur.

23. mar 2020 o 13:43 SITA

BRATISLAVA. Epidémia koronavírusu bude podľa mníchovského inštitútu Ifo stáť nemeckú ekonomiku stovky miliárd eur vo forme výpadku produkcie, povedie k skráteniu pracovných úväzkov, k prudkému rastu nezamestnanosti a výrazne zaťaží štátny rozpočet.

"Náklady pravdepodobne prekročia všetko, čo doteraz v Nemecku v uplynulých desaťročiach spôsobili ekonomické krízy alebo prírodné katastrofy," povedal šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest.

"V závislosti od scenára sa ekonomika zmenší o 7,2 až 20,6 percentuálneho bodu. To predstavuje náklady 255 až 729 mld. eur," uviedol Fuest.



"Ak sa ekonomika čiastočne zastaví na dva mesiace, náklady budú 255 až 495 mld. eur, v závislosti od scenára. Znamená to, že výroba sa v tomto roku zmenší o 7,2 až 11,2 percentuálneho bodu," konštatoval šéf Ifo.

Ak toto čiastočné zastavenie bude trvať tri mesiace, náklady stúpnu na 354 až 729 mld. eur, čo predstavuje zmenšenie o 10 až 20,6 percentuálneho bodu, dodal Fuest.

Podľa inštitútu Ifo kríza spôsobuje aj rozsiahle narušenie trhu práce, ktoré je dokonca horšie ako podmienky počas kulminácie finančnej krízy.

Podľa scenárov, o ktorých Ifo uvažuje, by mohlo zaniknúť do 1,4 mil. pracovných miest na celý úväzok a viac ako šiestich miliónov zamestnancov by sa mohlo týkať skrátenie pracovných úväzkov.

Bez toho, aby sa do úvahy vzali rozsiahle plánované garancie a úvery a možné európske záchranné balíčky, verejný rozpočet bude zaťažený sumou do 200 mld. eur, poznamenal inštitút.

"Avšak pre makroekonomickú stabilizáciu sú želateľné a nutné nižšie dane a dodatočné výdavky, predovšetkým na transfery," vysvetlil šéf inštitútu Ifo.

Podľa údajov nemeckého štatistického úradu verejné financie krajiny vlani vykázali prebytok 49,8 mld. eur.

