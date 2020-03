Ku skráteniu otváracích hodín pristúpil aj Kaufland

Ide o zabezpečenie plynulého chodu predajní.

23. mar 2020 o 10:17 TASR

BRATISLAVA. Aj obchodný reťazec Kaufland v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre nový koronavírus dočasne plošne skracuje otváracie hodiny.

Upravené otváracie hodiny pre predajne naprieč Slovenskom budú platiť od 23. marca až do odvolania.

Ako ďalej informoval reťazec, od pondelka do soboty po novom budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená.

Zabezpečenie plynulého chodu

Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom Avion Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

"Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu našich predajní. Veľmi si vážime prácu našich pracovníkov v predajniach, preto chceme zdôrazniť, že skrátenie otváracích hodín nebude mať žiaden vplyv na dohodnuté zmluvné podmienky zamestnancov. Naším cieľom zostáva byť k dispozícii našim zákazníkom," uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Prednosť pre seniorov od 13-tej

Tesco a Lidl už tiež oznámili, že ich predajne upravujú svoje otváracie hodiny. Hypermarkety Tesco budú otvorené od 7.00 do 21.00 h, menšie predajne Tesco od 7.00 do 20.00 h. Predajne Lidl budú predávať v čase od 7.00 do 20.00 h.

Hovorkyňa Kauflandu zároveň pripomenula, že reťazec minulý týždeň oznámil zavedenie nákupných hodín pre seniorov.

"Kvôli ochrane tej najohrozenejšej skupiny zákazníkov sú každý deň medzi 13.00 h a 14.30 h naše predajne určené hlavne pre nich. Práve v tomto čase totiž býva v našich predajniach menej zákazníkov, a tak vieme lepšie zabezpečiť dodržiavanie tohto opatrenia. Zároveň však prosíme zákazníkov, aby boli ohľaduplní a naplánovali si svoje nákupy na iný čas," podčiarkla.

Langová zdôraznila, aby zákazníci dodržiavali hygienické opatrenie a vstupovali do predajne len s ochranným rúškom, prípadne aj s rukavicami. Zároveň odporúča uprednostniť bezhotovostné platenie a dodržiavať vzdialenosť 2 metrov.

