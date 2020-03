Tesco a Lidl upravujú otváracie hodiny

V Tescu platia prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to každý pracovný deň od 9 do 10 h.

23. mar 2020 o 7:46 TASR

BRATISLAVA. Predajne obchodných reťazcov Tesco a Lidl upravujú v súvislosti s mimoriadnou situáciou svoje otváracie hodiny.

Hypermarkety Tesco budú otvorené od 7.00 do 21.00 h, menšie predajne od 7.00 do 20.00 h. Predajne Lidl budú predávať v čase od 7.00 do 20.00 h.

Ako informoval Peter Steigauf z Tesco stores SR, a.s., hypermarkety a čerpacie stanice Tesco budú od 23. marca otvorené od 7.00 do 21.00 h.

Podpora predavačov

V predajniach menšieho formátu, supermarketoch a prevádzkach Tesco Express, budú môcť zákazníci nakúpiť od 7.00 do 20.00 h. Dočasné otváracie hodiny platia každý pracovný deň, aj počas víkendov.

Súvisiaci článok Obchodníci a potravinári chcú, aby boli obchody zatvorené deň v týždni Čítajte

"Plne si uvedomujeme našu dôležitú úlohu pri zabezpečovaní potravín pre ľudí na Slovensku. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme podporili kolegov na obchodoch. Iba vďaka ich obetavej práci dokážeme prinášať potraviny pre rodiny naprieč krajinou. Aby sme ich podporili ešte viac, rozhodli sme sa dočasne pozmeniť otváracie hodiny," zdôraznil Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Prednosť seniorom

Špeciálnu pozornosť venuje podľa Steigaufa Tesco seniorom, ktorí patria v aktuálnej situácii k najviac ohrozeným.

Vo všetkých 150 prevádzkach Tesco platia od pondelka prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 h.

"Skrátili sme otváracie hodiny našich predajní, od pondelka budú všetky otvorené maximálne do 20.00 h. Od pondelka bude našim kolegom v predajniach dočasne vypomáhať takmer 50 zamestnancov Panta Rhei, vďaka čomu si budú môcť naši kolegovia v týchto náročných dňoch trochu vydýchnuť," informoval slovenský reťazec Lidl na sociálnej sieti.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.