Dôchodca na Slovensku minie na potraviny v priemere viac ako tisíc eur ročne

Ročné spotrebné výdavky domácnosti dôchodcov sú na úrovni 3760 eur.

20. mar 2020 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí dôchodcovia minú ročne niečo vyše tisíc eur na potraviny.

"V priemere najviac peňazí im zhltne nákup mäsa, pekárenských a mliečnych výrobkov," hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Podľa údajov Štatistického úradu SR si penzista dopraje ročne ovocie a zeleninu za 170 eur ročne. Ročné spotrebné výdavky domácnosti dôchodcov sú na úrovni 3760 eur.

Stále však podľa Buchlákovej platí, že najviac nielen dôchodcom, ale v priemere slovenským domácnostiam, ukrojí z rodinného rozpočtu bývanie. V rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn takmer štvrtinu.

Dôchodcovia minú ročne na bývanie 987 eur, čo je podľa Buchlákovej najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva.

"Na potraviny a nealkoholické nápoje dávame 18 %," pokračuje Buchláková. Zo všetkých mesačných výdavkov je treťou najnákladnejšou položkou rekreácia a kultúra, ktorá vezme 10 %.

Výdavky na potraviny rástli za posledných desať rokov vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom o 22,9 % a Banskobystrickom o 20,2 %. To, čo si dôchodcovia doprajú v prípade potravín, okresávajú pri iných položkách. V porovnaní s ostatnými skupinami obyvateľstva minú podstatne menej na tovary strednodobej a dlhodobej spotreby, teda nákup spotrebičov alebo oblečenia.

Ročné hrubé peňažné príjmy dôchodcu predstavujú priemerne 5 368 eur, výdavky 4 145 eur. "Nie je prekvapením, že veľkú časť z rozpočtu dôchodcu ide na lieky a zdravotnú starostlivosť, ročne na úrovni vyše 330 eur. Suma zahŕňa výdavky na lieky, resp. doplatky na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa," doplnila Buchláková.

Počet dôchodcov pritom v súvislosti so starnutím populácie pribúda. Najviac dôchodcov pribudlo za posledných desať rokov v Bratislavskom kraji a to o 13,5 %. Najmenej to bolo v Banskobystrickom kraji, teda o 4,8 %. Priemerná výška dôchodkov vzrástla o 28,1 %.