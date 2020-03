Billa odporúča seniorom nakupovať v ranných hodinách

Pravidelne dezinfikujú priestory v zázemí predajní, priestory centrály a skladov.

19. mar 2020 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Obchodný reťazec Billa odporúča seniorom nakupovať v jej supermarketoch v ranných hodinách.

Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Billa Kvetoslava Kirchnerová.

Dať seniorom prednosť pri nakupovaní už odporučili reťazce Lidl a Kaufland, avšak v skorých popoludňajších hodinách.

"Po konzultácii s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) sme dospeli k záveru, že najvhodnejšími hodinami budú práve tie ranné, v čase od 8.00 do 9.00 h. Preto prosíme všetkých ostatných zákazníkov, aby si na svoj nákup vyberali iné časy, a dbali aj na zdravie našich starších občanov. Aj týmto spôsobom sa snažíme chrániť tých najzraniteľnejších spomedzi nás," vysvetlila Kirchnerová.

Výzva na zodpovednosť a ohľaduplnosť

Zástupcovia seniorov tento krok podľa Kirchnerovej vnímajú veľmi pozitívne.

"Veľmi vítame tento druh ohľaduplnosti voči starším občanom, ktorí sa s touto situáciou vyrovnávajú o niečo ťažšie. Po internej konzultácii sme dospeli k záveru, že práve ranné hodiny sú optimálne," povedal predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

"K celej situácii pristupujeme zodpovedne a naši zamestnanci robia maximum, aby aj v týchto náročných časoch zákazníci v našich predajniach nakúpili všetko, čo potrebujú. Vyzývame aj našich zákazníkov, aby boli zodpovední a ohľaduplní k sebe, svojmu okoliu a v neposlednom rade k našim zamestnancom a používali ochranné prostriedky, ako sú rúška a ochranné rukavice pri kontakte s nebalenými potraviny, vystríhali sa kašlaniu a kýchaniu hlavne v týchto oddeleniach," vyzvala Kirchnerová.

Výzva na nosenie rúšok

Poznamenala, že vláda SR doteraz nevydala povinnosť nosenia ochranných prostriedkov pri vstupe do predajne potravín.

"Preto na to našich zákazníkov dôrazne upozorňujeme a pri vchode do každej jednej z našich 150 predajní sme umiestnili oznamy. Na našich predajniach sme prijali preventívne opatrenia, aby sme zabránili šíreniu vírusov, pravidelne a vo zvýšenej miere dezinfikujeme nákupné vozíky a košíky, pokladničné pásy, predeľovače. Rovnako tiež pravidelne dezinfikujeme priestory v zázemí predajní, priestory centrály a skladov. Do odvolania sme zrušili ochutnávky na všetkých našich predajniach z preventívnych dôvodov," dodala hovorkyňa Billa.

"Niektoré predajne, napríklad zo skupín CBA a COOP, postupujú podobne, ale zatiaľ nie v takom počte, aby sme o ich postupe mohli informovať všeobecne. Zväzu obchodu (ZO) SR odporučil svojim členom, aby seniorom vychádzali v ústrety pri organizovaní prednostných nákupov vo vhodnej dobe," doplnil vo štvrtok prezident ZO SR Martin Katriak na otázku, či aj ostatné reťazce plánujú nasledovať siete Billa, Lidl a Kaufland.

V Českej republike zaviedli prednostné nakupovanie v predajniach potravín pre ľudí nad 65 rokov, a to od 10.00 do 12.00 h oficiálne.

