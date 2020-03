V doručovaní pošty nastali zmeny, môžu sa upraviť aj otváracie hodiny

Regulačný úrad žiada občanov o porozumenie a ústretový prístup voči doručovateľom.

19. mar 2020 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) dočasne upravil zabezpečenie doručovacej služby v osobitnom režime.

Urobil tak po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku pre šírenie koronavírusu v súlade so zákonom o poštových službách a na základe žiadosti spoločnosti Slovenská pošta, a. s.

Ako vo štvrtok informoval regulačný úrad, žiada všetkých užívateľov poštových služieb o porozumenie a ústretový prístup voči poštovým doručovateľom, ako aj priehradkovým zamestnancom na pobočkách pôšt.

Zmeny pri doporučených zásielkach

Zároveň občanom odporúča sledovať otvárací čas svojej pošty, keďže počas mimoriadnej situácie sa môže meniť.

"Obyčajné listové zásielky sa doručujú vhodením do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami," uviedol hovorca regulačného úradu Roman Vavro.

Doporučené zásielky okrem zásielok so službou do vlastných rúk, dobierka a doručenka sa doručujú vhodením do domových listových schránok, pričom Slovenská pošta má povinnosť upozorňovať odosielateľov na túto skutočnosť pri podaji a vyznačiť do prevádzkových dokladov o dodaji vhodenie zásielky do schránky.

"V prípade, ak to rozmery zásielky nedovoľujú, zanechá doručovateľ v schránke oznámenie o uložení zásielky. Zásielky, ktoré vzhľadom na ich obsah považujú odosielatelia za dôležitý a vyžadujúci podpis adresáta, odporúčame podávať so službou do vlastných rúk," priblížil Vavro.

Oznámenia o uložení zásielok do vlastných rúk a so službami dobierka a doručenka sa vhadzujú do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami.

Pri poistených zásielkach sa vhadzujú oznámenia o uložení zásielok do domových listových schránok v súlade s platnými poštovými podmienkami.

Balíkové zásielky na adresu sa doručujú na verejnom priestranstve (pred bytovým alebo rodinným domom, pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom a vlastným perom a nesmie byť v karanténe.

"V prípade pôšt zapojených do projektu ukladania nedoručených zásielok do BalíkoBOXov budú zásielky prednostne ukladané v BalíkoBOXe, o čom bude adresát informovaný," poznamenal Vavro.

Predĺženie odbernej lehoty zásielok

Odberná lehota zapísaných zásielok bude automaticky predĺžená bez výberu poplatkov adresátov o 14 kalendárnych dní, to znamená, že zásielky budú k dispozícii pre adresátov k vyzdvihnutiu počas 32 kalendárnych dní.

Predĺženie odbernej lehoty zásielok o 14 kalendárnych dní sa nevzťahuje na zásielky s obsahom živých zvierat a vecí podliehajúcich rýchlej skaze, ako aj na zásielky, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičných služieb neukladať, uložiť.

"Poštové poukazy sa doručujú na odovzdacie miesto podľa adresy uvedenej na poukaze, doručujú sa ako obyčajné listové zásielky, pričom došlé poštové poukazy na určenú adresu a poštové poukazy na výplatu - dodaj určené na doručenie s peniazmi budú doručené bez peňazí," dodal Vavro.

Táto úprava platí počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Cieľom týchto opatrení je minimalizovanie kontaktu poštových doručovateľov s adresátmi z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu, ako aj znižovaním koncentrácie užívateľov na jednotlivých pobočkách Slovenskej pošty.

Aj vzhľadom na vývoj situácie je možné predpokladať ďalšie úpravy poskytovania poštových služieb aj v oblasti medzinárodných služieb.