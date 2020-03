MH Invest odmieta tvrdenia o predstieraní súťaže pri výstavbe parku pre Jaguar

Peniaze mali podľa Nadácie Zastavme korupciu dostať vopred vybrané firmy.

19. mar 2020 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť MH Invest striktne odmieta špekulácie a zavádzajúce tvrdenia o údajnom "predstieraní súťaže" v súvislosti s výstavbou priemyselného parku pre automobilku Jaguar Land Rover pri Nitre.

Štátna firma tak reagovala na vyjadrenia Nadácie Zastavme korupciu. Tá začiatkom týždňa informovala, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal v spoločnosti v tejto veci kontrolu.

Tri verejné obstarávania

Konkrétne ide o tri verejné obstarávania, a to „Príprava strategického parku Nitra“, "Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra“ a „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“.

"Všetky povinnosti vo vzťahu k predmetným zákazkám voči ÚVO si spoločnosť MH Invest riadne splnila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a to od počiatku realizácie daných postupov verejného obstarávania. Všetky tri obstarávania boli uskutočnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," tvrdí štátna firma.

Zároveň dodáva, že vo všetkých troch prípadoch výkon kontroly stále prebieha a ani jedna kontrola postupu zadávania zákaziek nebola zo strany ÚVO toho času ukončená.



Firma MH Invest ďalej informovala, že zákazka „Príprava strategického parku Nitra“ bola realizovaná priamym rokovacím konaním, víťazný dodávateľ bol vybraný z ôsmich uchádzačov. Ďalšie dve zákazky boli zadávané postupom verejnej súťaže.

"V rámci výkonu kontroly postupu zadávania zákazky „Príprava strategického parku Nitra“ prebieha komunikácia medzi spoločnosťou MH Invest a ÚVO. Spoločnosť poskytuje úradu bezodkladne plnú súčinnosť pri výkone kontroly. Veríme, aj vzhľadom na bežnú prax krajín v rámci Európskej únie týkajúcu sa použitia priameho rokovacieho konania, že v konaní bude naša spoločnosť úspešná," uzatvára MH Invest.

Nadácia upozornila na obstarávania na svojom blogu

Nadácia Zastavme korupciu upozornila na predmetné verejné obstarávania už dávnejšie na svojom blogu.

"Pred rokom sme Úrad pre verejné obstarávanie upozornili, že s výstavbou priemyselného parku Jaguar nemusí byť všetko v poriadku. Súťaž na práce za 500 miliónov eur podľa nás len predstierali a peniaze mali dostať vopred vybrané firmy. Strabag, Doprastav a Bonul," informovala tento týždeň nadácia na sociálnej sieti s tým, že úrad podnet vyhodnotil ako opodstatnený a začal kontrolu v štátnej spoločnosti.

Verejné obstarávania mala pritom na starosti práve štátna spoločnosť MH Invest.