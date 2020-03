Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom zaviedli aj komerčné poisťovne

Allianz - Slovenská poisťovňa poskytne v rámci svojej nadácie peniaze na boj s koronavírusom.

18. mar 2020 o 18:13 TASR

BRATISLAVA. Špeciálne opatrenia pre klientov z dôvodu šírenia nového koronavírusu zaviedli aj komerčné poisťovne na Slovensku. Okrem iného sa dotýkajú cestovného poistenia a predlženia jeho platnosti, ak klient uviazol v zahraničí kvôli karanténe.

Zaviedli taktiež úpravu otváracích hodín a klientom sú k dispozícii pracovníci na call centrách. Výjazdy za účelom obhliadky škôd sa uskutočnia len po dohode s klientom, ale v zásade sú silne obmedzené až zrušené a klient môže predložiť vlastnú fotodokumentáciu škody. Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) poskytla TASR prehľad opatrení jednotlivých poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Allianz - Slovenská poisťovňa poskytne v rámci svojej nadácie približne 85.000 eur na boj s koronavírusom, konkrétne na nákup prístrojov potrebných na boj s epidémiou pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Poisťovňa v rámci preventívnych opatrení upravila otváracie hodiny pre klientov na pobočkách, od 16. marca sú všetky pobočky otvorené v čase od 8.00 do 12.00 hodiny. Po tomto termíne sú klientom k dispozícií pracovníci na call centrách a takisto je možnosť s poisťovňou komunikovať online. Pobočky v obchodných centrách sú zatvorené. Výjazdy za účelom obhliadky škôd sú zrušené, klientov, ktorí potrebujú nahlásiť škodu, kontaktuje poisťovňa telefonicky a žiada ich o fotodokumentáciu škody.

AXA pojišťovna a AXA životní pojišťovna, pobočky poisťovní z iného členského štátu od 16. marca až do odvolania z preventívnych dôvodov uzavreli všetky obchodné a kontaktné miesta na území SR. Všetci zamestnanci, ktorých náplň práce to umožňuje, pracujú v režime home office. Poisťovňa proaktívne informuje klientov o možnostiach využívania online komunikácie, vrátane služieb kontaktného centra. Ak sa klient bez zdravotných komplikácií dostane v zahraničí do karantény, poisťovňa nad rámec poistných podmienok automaticky predĺži dobu poistenia po dobu nevyhnutnú pre návrat klienta na Slovensko. Zároveň týmto klientom poskytne právnu pomoc týkajúcu sa uplatnenia nárokov na vymáhanie súvisiacich nákladov.

ČSOB poisťovňa reaguje podobne. Ak sa klient bez predošlých zdravotných komplikácií dostane v zahraničí do karantény, poisťovňa automaticky predĺži dobu poistenia po dobu nevyhnutne potrebnú na návrat klienta do Slovenskej republiky nad rámec existujúcich poistných podmienok.

Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu pristúpila poisťovňa Generali k uzatvoreniu viacerých pobočiek. Otvorené naďalej zostávajú pobočky v krajských mestách. Pobočky, ktoré zostali otvorené, sú naďalej v plnej prevádzke, pričom niektoré z nich fungujú v skrátenom režime otváracích hodín. Poisťovňa zároveň vyzvala všetkých svojich klientov, aby v prípade potreby komunikovali primárne telefonicky alebo online.

Groupama poisťovňa v rámci zabránenia šíreniu koronavírusu zaviedla pre tých zamestnancov, ktorým to náplň práce umožňuje, home office. Klientske centrá sú zatvorené až do odvolania. Pre klientov je k dispozícii komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo call centra.

Komunálna poisťovňa pristúpila ku skráteniu otváracích hodín na všetkých obchodných miestach od pondelka do piatka od 8.00 do 12.00 hodiny. Návštevníci môžu do priestorov pobočiek vstupovať len po jednom a s ochranným rúškom, alebo inou alternatívou ochrany úst a nosa.

Obchodné miesta poisťovne Kooperativa majú rovnako upravené otváracie hodiny od pondelka do piatka od 8.00 do 12.00 hodiny. Návštevníci môžu do priestorov pobočiek vstupovať len po jednom a s ochranným rúškom, alebo inou alternatívou ochrany úst a nosa. Poisťovňa radí klientom odložiť osobnú návštevu pobočky a využiť možnosť online komunikácie.

NN Životná poisťovňa pristúpila k zatvoreniu všetkých pobočiek a klientskych centier od 16. marca až do odvolania. Klienti nájdu na vchodových dverách všetkých pobočiek poisťovne oznam s potrebnými kontaktnými údajmi. Klientská linka funguje až do odvolania najmä reaktívne. Všetkých klientov, ktorým sa nepodarí dovolať, budú operátori kontaktovať spätne v najskoršom možnom čase.

V prípade, ak klient uviazne v zahraničí z dôvodu karantény kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, poisťovňa Uniqua automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Doprava domov po skončení karantény však bude hradená z cestovného poistenia ako repatriácia, v prípade, že nebude klientovi zabezpečená inak. Pokiaľ má klient zakúpené cestovné poistenie s predstihom, zatiaľ ešte nemá zakúpený zájazd či cestovný lístok a plánoval vycestovať do rizikových oblastí, poisťovňa vráti zaplatené poistné z dôvodu straty poistného záujmu. Rovnako, ak bol zájazd, či cesta zrušené z dôvodu karantény v cieľovej destinácii.

Ak klient Union poisťovne potrebuje navštíviť kontaktné miesto, je potrebné vždy vopred zavolať na zákaznícke centrum. Vyškolený pracovník buď pomôže vyriešiť situáciu telefonicky, alebo s klientom dohodne presný čas osobného stretnutia na kontaktnom mieste, ak bude návšteva pobočky nevyhnutná.

Pobočky Wüstenrot centier majú upravené otváracie hodiny od 16. marca do odvolania od 9.00 do 12.00 hodiny. O úpravách otváracích hodín na ďalšie obdobie bude poisťovňa rozhodovať v priebehu nasledujúcich dní.

