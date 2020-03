Zarábať na poklese trhov nie je zložité. Čo treba robiť?

Ako zarobiť na poklese trhov?

24. mar 2020 o 0:00

Koronavírus možno označiť nielen za zdravotnú, ale aj „ekonomickú pandémiu“. Poklesy na trhoch zasiahli celý svet. Investičné portfóliá Slovákov sa za pár dní prepadli do červených čísel.

Skúsení investori vedia, že pokles neznamená stratu, pokiaľ nevystúpim z investície. Hovorí iba o tom, že aktuálne je na trhoch výpredaj, ktorý je súčasťou trhového cyklu.

Nový vírus so známym príbehom

Výkyvy na trhoch spôsobené epidémiami sú špecifické. Dochádza k nepredvídateľnému a náhlemu zastaveniu ekonomickej aktivity, čo sa odzrkadlilo aj na poklese amerických akcií.

V týchto dňoch zažili najhoršie prepady za ostatných 33 rokov, kým tie európske strácali rádovo desiatky percent.

„Poklesy na trhoch spojené s pandémiou COVID-19 sú veľmi špecifické tým, že s globálnymi pandémiami tohto rozsahu nemáme žiadne skúsenosti,“ hovorí Pavol Vejmelka, riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Ak by sme sa však pozreli do histórie, trhy sa otriasli aj po epidémiách ako SARS, MERS, Zika a ďalších.

„Ukazuje sa, že koronavírus je významným šokom pre naše ekonomiky,“ uviedol predseda dozornej rady Európskej centrálnej banky Andrea Enria.

Americká centrálna banka aj Európska centrálna banka okamžite začali realizovať programy záchrany, aby sa po zlepšení zdravotnej situácie život čo najskôr vrátil do dobrých koľají. Trhy tak neostanú v červených číslach naveky.

Ideálny čas investovať priebežne

Španielsko vyčlenilo na boj s nákazou 200 miliárd eur a Veľká Británia podporí ekonomiku vládou krytými úvermi v objeme 330 miliárd libier. Európska komisia aj všetky najväčšie ekonomiky v Európe oznámili stimuly, ktorých objem je najväčší od roku 2008.

Všetko to znamená dobré správy pre finančné trhy a možnosť využiť aktuálny vývoj na investovanie. Navyše na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008 sa súčasná východisková situácia zdá byť lepšou.

„Bezpečnejšie cenné papiere v podobe štátnych či kvalitných korporátnych dlhopisov držia svoju hodnotu, respektíve ich hodnota rastie, čím zlepšujú výsledky zmiešaných fondov,“ hovorí investičný expert Slovenskej sporiteľne Michal Orlovský.

Preto netreba panikáriť, že hodnota fondov klesá, ale využiť podmienky, ktoré nám trh ponúka. Trhy budú ešte nejaký čas kolísať, na čom najviac získavajú práve tí, ktorí investujú pravidelne.

Dlhodobo úspešná investičná stratégia

Investovanie, ktoré prináša zisk, je založené na dvoch základných pravidlách. Správne rozloženie investícií a výber vhodných investičných nástrojov. Inými slovami ide o investičnú stratégiu, ktorá odpovedá, kedy vstúpiť na trh a kedy z neho odísť. Veľa investorov sa týmito pravidlami neriadi, kvôli čomu prerobia.

Ďalším dôvodom, prečo niektorí investori stratia peniaze na trhu, je strach. Treba si uvedomiť, že strata hodnoty investičného portfólia nie je stratou peňazí. Vo fonde máte stále rovnaký počet podielov, akurát ich cena je nižšia.

Znamená to, že práve v tomto čase môžete nakúpiť podiely za výhodnejšiu cenu. Vďaka tomu dokážete zarobiť na neistých časoch, nesmiete však prestať investovať. To je možné pravidelným investovaním, napríklad formou investičného sporenia.

O diverzifikáciu portfólia sa v ňom stará manažér, ktorý svoje znalosti trhu pretavuje do nastavenia stratégie. Investovať je možné už od 20 eur.

„Pravidelná investícia v rámci investičného sporenia zabezpečuje, že pokles prináša vyšší potenciál zisku v budúcnosti. Podiely sú lacnejšie, preto získate za sumu pravidelnej investície oveľa viac ako doteraz. Vaše vyhliadky na budúci profit tak budú ešte lepšie,“ vysvetľuje Orlovský.

Ako to funguje v praxi?

Pri pravidelnom investovaní nakupujete podiely napríklad raz mesačne. Ak ceny rastú, nakupujete menej podielov, avšak ak dochádza ku poklesom, za rovnaké peniaze ich získate viac.

Akciové trhy počas ostatných dekád rástli, avšak dochádzalo k významným poklesom, ktoré sa dali využiť pomocou uvedenej stratégie.

„Ak je hodnota jedného podielu desať eur a vy investujete 30 eur, za danú sumu nakúpite tri podiely. Potom však hodnota podielu narastie o 50 percent na úroveň 15 eur, kvôli čomu za ďalších 30 eur získate už iba dva podiely. V ďalšom období hodnota výrazne prepadne a bude o 50 percent nižšia v porovnaní s pôvodnou úrovňou. Jeden podiel bude za päť eur, a vy za svojich 30 eur nakúpite až šesť podielov,“ ilustruje priebeh pravidelného investovania Pavol Vejmelka.

Vďaka pravidelným nákupom tak dokážete priemerovať cenu a v dlhodobom horizonte nakupovať výhodne. Pavol Vejmelka ďalej vysvetľuje výhody.

„Celkovo ste kúpili 11 podielov za 90 eur, teda v priemere jeden podiel za 8,18 eura. Keby sa cena podielu následne opäť dostala na desať eur, získali by ste veľmi zaujímavé zhodnotenie. Svoje podiely by ste vedeli predať za 110 eur, čím by ste pri investícii 90 eur zarobili 20 eur, čo je viac než 22 percentný výnos,“ počíta Pavol Vejmelka.

Nepodľahnite emóciám

Pri vytváraní portfólia je dôležité rozkladať riziko, teda diverzifikovať. Platí totiž, že ak na trhu niektoré aktíva klesajú, napríklad akcie, iným aktívam ako sú štátne dlhopisy, sa v takých časoch zvykne dariť.

„Ak chce klient investovať komfortne, bez toho, aby sa o to musel sám veľmi zaujímať, dobrým riešením môže byť investícia do aktívne riadeného zmiešaného fondu,“ hovorí Vejmelka.

Kvalifikovaný manažér fondu automaticky dokáže rozširovať a zužovať rôzne zložky portfólia fondu tak, aby čo najlepšie rástlo. Zároveň sa stará aj o to, aby pre vás tieto zmeny neznamenali výrazne väčšie riziko. Vďaka tomu môžete pokojne spávať a o vaše peniaze sa stará profesionál. Navyše to pomáha eliminovať emócie, keďže manažér fondu hľadá najlepšie možné investičné riešenie aj v čase poklesu.

„Pre ľudí, ktorí investujú, je to veľmi komfortné riešenie. Nemusia sa aktívne starať o svoje portfólio, dôležité rozhodnutia a zmeny v jeho štruktúre za nich spravia manažéri, pre ktorých je to denná práca,“ vysvetľuje Pavol Vejmelka.

Ponuku takýchto fondov nájdete na stránke digitalneinvestovanie.sk, kde získate viac informácií. Menej skúsení investori zároveň môžu využiť poradenstvo na pobočke Slovenskej sporiteľne alebo investovať priamo cez internet banking a mobilnú aplikáciu.

Aj dnes totiž platí, že najväčším nepriateľom investora sú jeho emócie. Iba ten, kto dokáže potlačiť neodkladné nutkanie meniť svoju investičnú stratégiu, sa nakoniec bude radovať z výnosov, ktoré chcel dosiahnuť.

