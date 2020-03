Zdravotnícky materiál zo zmlúv s Lacorpom by mal prísť v pondelok

Spoločnosť musí napokon riešiť aj dopravu.

18. mar 2020 o 15:33 SITA

BRATISLAVA. Prvé dodávky zdravotníckeho materiálu z Číny, na základe zmlúv za desiatky miliónov eur, ktoré Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela so spoločnosťou Lacorp, by sa mali na Slovensko dostať v pondelok budúci týždeň. Celý objem zazmluvneného materiálu z oboch uzatvorených zmlúv, pozostávajúci z ochranných masiek, respirátorov, ochranných oblekov, okuliarov, rukavíc a aj rýchlotestov na koronavírus, by mohol na Slovensko doraziť do konca budúceho týždňa. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii predstaviteľ spoločnosti Lacorp Daniel Lukáč.

Podľa uzatvorených zmlúv v hodnote takmer 35 miliónov eur by pritom spoločnosť Lacorp mala pre Slovensko zabezpečiť 18,7 milióna ochranných rúšok, 700 tisíc respirátorov FFP2 a FFP3, vyše 35 tisíc ochranných oblekov, 40 tisíc okuliarov, 2,2 milióna chirurgických rukavíc a tiež 200 tisíc koronavírusových rýchlotestov. V prvej dodávke je už v Číne pre Slovensko pripravených 100 tisíc respirátorov, milión chirurgických rukavíc a 11 tisíc ochranných oblekov. V piatok by zase mala byť pripravená dodávka 10 miliónov rúšok.

Problémom však je v momentálnej situácii doprava, keďže celý svet sa snaží tieto prostriedky dovážať. Pôvodne ju mal zabezpečiť štát, kvôli objemu tohto materiálu to však nie je schopný urobiť. O logistiku sa tak na žiadosť SŠHR taktiež stará spoločnosť Lacorp. "Pripravujeme na požiadavku štátu jednu z najväčších logistických operácií, ktorú Slovenská republika vo svojej histórii zrealizovala. Za dva dni sa nám podarilo zrealizovať tri lety, predpokladáme, že ešte jeden až dva lety budeme musieť zrealizovať do konca budúceho týždňa, kedy predpokladáme, že budeme schopní dodať všetok tovar," tvrdí Lukáč.

Konateľ spoločnosti Lacorp Jozef Kuric zároveň odmieta medializované informácie, ktoré hovoria o predraženosti či podozreniach spojených s tým, že ide o novú firmu bez zamestnancov. Tvrdí, že 20 rokov robil pre nadnárodnú firmu presne s komoditami, ktoré sú teraz nedostatkové a momentálne len využívajú v prospech Slovenska kontakty, ktoré v posledných týždňoch aj počas koronavírusovej krízy v Číne získali. Na dovoze zdravotníckeho materiálu podľa neho robí denno-denne tím 15 ľudí od Slovenska cez Dubaj po Čínu.

"Nerobíme nič iné desať dní, 24 hodín denne, len sa snažíme zrealizovať túto zákazku, ktorá je pre Slovensko tak bytostne dôležitá," tvrdí. Zároveň hovorí, že všetky dodávané produkty sú certifikované, od renomovaných čínskych výrobcov a taktiež otestované priamo pri šírení nákazy v Číne.

Kritiku však odmieta aj šéf SŠHR Kajetán Kičura. Práve jeho inštitúcia bola totiž v uplynulých dňoch obviňovaná za to, že Slovensko nie je dostatočne teraz potrebným zdravotníckym materiálom zásobené. Tvrdí, že na hrozbu pandémie chrípky upozorňoval dlhodobo, avšak bez odozvy. Podľa vlastných slov mal veľmi vážny výstup aj na poslednej pandemickej komisii pred touto krízou. "Nikto ma osem rokov nebral vážne," tvrdí s tým, že ťažko možno takýto prístup zazlievať, keďže v dobrých časoch nikto nepociťuje potrebu sa na niečo pripravovať.

SŠHR okrem dvoch zmlúv so spoločnosťou Lacorp v posledných dňoch v snahe zabezpečiť zdravotnícky materiál uzatvorila taktiež kontrakty so spoločnosťou A-testing za 13,3 milióna eur na dodávku 10 miliónov chirurgických rúšok a za takmer 1,8 milióna eur so spoločnosťou Zornica Banko Fashion na ďalších 650 tisíc chirurgických masiek.

