Klub 500 odmieta požiadavku odborárov na úplné zastavenie priemyslu

18. mar 2020 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Slovenské podniky združené v Klube 500 tvrdo odmietajú medializovanú požiadavku odborárov na kompletné zastavenie slovenského priemyslu a podnikov.

Považujú ju za nezodpovednú a jej uplatnenie by malo podľa Klubu 500 veľmi negatívne dôsledky nielen na podniky, ale i na samotných zamestnancov, obyvateľov Slovenska, ako aj celé fungovanie krajiny.

“ Úplné zastavenie výroby by znamenalo ekonomickú katastrofu. Ak začnú priemyselné podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a na úradoch zároveň pribudnú masy nezamestnaných. „ Klub 500e

"Slovensko i jeho priemysel sa nachádzajú v bezprecedentnej situácii. Pre jej zvládnutie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj. Toho základom je i dostupnosť potravín a ďalších produktov základnej dennej spotreby, ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy, a komunikačných prostriedkov. To vieme zabezpečiť len ďalšou prevádzkou podnikov, ktoré tieto produkty alebo suroviny k nim vyrábajú," uviedol v stredu vo svojom stanovisku Klub 500.

Slovensko by sa ocitlo v nebezpečnej situácii

V pondelok odbormi navrhované riešenie v zmysle „zhasnite a zamknite“ je podľa Klubu 500 extrémne nezodpovedné a nebezpečné.

"Po jeho aplikovaní by sa zastavili elektrárne, vodárne, distribučné a prenosové podniky, prestali by sa vyrábať potraviny, skladovať a distribuovať ovocie a zelenina, prestali by sa vyrábať hygienické a dezinfekčné prostriedky. Inými slovami, Slovensko by sa ocitlo v nebezpečnej situácii," píše sa v stanovisku Klubu 500.

Klub 500 očakával, že odbory pomôžu zamestnávateľom i zdravotníkom zvládnuť túto situáciu s čo najnižšími dopadmi.

"Bolo by preto oveľa prínosnejšie, ak by sa odborári sústredili na riešenia skutočných, kľúčových problémov zamestnancov, ktoré mimoriadna situácia spojená s novým koronavírusom prináša. Napríklad individuálnej osvete zamestnancov, ako sa pred vírusom chrániť v konkrétnych situáciách na pracovisku," pokračoval Klub 500 v stanovisku.

Zastavenie výroby by znamenalo katastrofu

Klub 500 zároveň dodal, že je potrebné okamžite riešiť ekonomické dopady. Pomoc poskytnutá až po úspešnom zvládnutí nového koronavírusu by prišla neskoro, podniky ju potrebujú teraz.

"Úplné zastavenie výroby by znamenalo ekonomickú katastrofu. Ak začnú priemyselné podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a na úradoch zároveň pribudnú masy nezamestnaných. Ak budeme disciplinovaní, rozumní a triezvo zmýšľajúci, dokážeme tieto dopady eliminovať," dodal Klub 500.

Predstavitelia odborov v úvode tohto týždňa informovali, že žiadajú v dôsledku šírenia koronavírusu zastavanie výroby vo veľkých slovenských fabrikách.

"V tejto zhoršujúcej sa situácii vo svete a na Slovensku, očakávame od všetkých kompetentných, že urobia to správne rozhodnutie na ochranu života a zdravia všetkých zamestnancov a rozhodnú o okamžitom prerušení práce v závodoch. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie zamestnancov a našich rodín," konštatoval podpredseda Moderných odborov AIOS Peter Mrázik.

