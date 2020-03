Pomoc malým a stredným podnikom bude zrejme známa až po príchode novej vlády

Strany budúcej vládnej koalície zatiaľ nechcú konkretizovať, ako chcú pomôcť.

17. mar 2020 o 16:51 SITA

BRATISLAVA. Strana SaS, ktorej predseda Richard Sulík by mal byť v novej vláde ministrom hospodárstva a prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku, je pripravená pomôcť slovenským malým a stredným podnikom v boji proti koronavírusu.

Ako, to zatiaľ sulíkovci nechceli konkretizovať. „Budeme to riešiť v najbližších dňoch,“ odkázal agentúre SITA Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany SaS.

Tretia najsilnejšia vládna strana v novej koalícii nateraz nechcela ani odpovedať na otázku, či si nová vláda vezme príklad od ostatných európskych krajín a poskytne malým a stredným podnikom preklenovacie úvery na nákup zásob či na výplatu miezd. Hnutie OĽaNO, ktoré bude mať v novej vláde svojho ministra financií, ktorým sa pravdepodobne stane Eduard Heger, na otázky agentúru SITA do uzávierky neodpovedalo.



Súčasný minister hospodárstva SR Peter Žiga a šéf rezortu financií Ladislav Kamenický v pondelok predstavili súbor 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť slovenským podnikateľom vysporiadať sa s dopadmi šírenia koronavírusu.

Ich súčasťou by malo byť okrem iného odloženie podávania daňového priznania, a tym aj platby dane z príjmu za minulý rok pre všetkých daňovníkov na 30. júna tohto roku, ale napríklad aj odklad platenia splátok bankám. Samostatne zárobkovo činné osoby by taktiež mohli dostať odklad platenia sociálnych a zdravotných odvodov, radikálne by sa mal zjednodušiť príspevok na udržanie pracovného miesta a zmenami by mali prejsť aj podmienky OČR.

Pomôcť by podľa neho mala aj Slovenská záručná a rozvojová banka. Tá by mala podnikateľom poskytnúť bezúročné úvery v sume od 10 tis. eur do 350 tis. eur. Podnikatelia by sa mohli tešiť aj na úpravu možnosti odpisu daňovej straty, či predĺženie termínu na zaplatenie colného dlhu. Štát uvažuje aj nad možnosťou čerpania prostriedkov z eurofondov na krytie dopadov aktuálnej krízy, prijať chce aj opatrenie na zníženie cien elektriny.



Nemecké ministerstvo financií informovalo, že nemecká vláda plánuje pre malé a stredné podniky zvýhodnené úvery prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW, ich rozsah má byť “neohraničený“.

Vláda v Nemecku pripravila takzvané neohraničené opatrenia na zabezpečenie likvidity všetkých firiem, ktorým prudko klesli predaje v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov alebo oslabeného dopytu zo strany odberateľov. Pre vyššiu flexibilitu pri zamestnávaní plánuje nemecká vláda skrátené pracovné úväzky vrátane úplnej náhrady odvodov na sociálne zabezpečenie

. Nemci chcú pre šíriaci sa koronavírus rozšíriť daňové úľavy vrátane odkladu splátok daní. V prípade podnikov, ktoré sú bezprostredne zasiahnuté dopadmi koronavírusu, sa do 31. decembra 2020 v Nemecku upúšťa od vymáhania daňových nedoplatkov. V nemeckom federálnom rozpočte je na to aktuálne vyčlenených 460 mld. eur, sumu možno navýšiť o ďalších až 93 mld. eur.



Francúzska vláda podľa agentúry AP sľúbila pre malé a stredné podniky pomoc v sume 45 mld. eur. Ide o pomoc nad rámec desiatok miliárd eur už skôr prisľúbených pre francúzskych zamestnancov, ktorí museli prerušiť prácu v dôsledku zatvorenia obchodov a reštaurácií a striktných nových opatrení zameraných na obmedzenie pohybu.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire oznámil, že nová pomoc bude zahŕňať daňové prázdniny a vytvorenie "fondu solidarity" pre malé firmy v celej ekonomike, ktoré majú ťažkosti.