Airbus nevylučuje požiadanie o pomoc, ak bude kríza trvať niekoľko mesiacov

Francúzsko je pripravené v prípade potreby veľké firmy aj znárodniť.

17. mar 2020 o 16:47 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Európsky výrobca lietadiel Airbus naznačil, že v prípade pretrvávania súčasnej krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu niekoľko mesiacov je možné, že bude potrebovať určitú podporu zo strany vlády.

Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.

Najprv lety, potom výrobcovia

Podľa zdrojov sa o možnosti realizovania najhoršieho scenára, ktorý by si vyžadoval pomoc štátu, diskutovalo v pondelok medzi predstaviteľmi nemeckého ministerstva hospodárstva a zástupcami leteckého priemyslu vrátane Airbusu.

O konkrétnej podpore štátnej pomoci a jej rozsahu sa nehovorilo, najpravdepodobnejšou možnosťou je však podpora napríklad prostredníctvom štátom garantovaných úverov, uviedol jeden zo zdrojov.

Aj konkurenčný americký Boeing potvrdil rokovania s americkou vládou a predstaviteľmi Kongresu o krátkodobej podpore ako pre samotnú firmu, tak pre celkový letecký sektor.

Letecké spoločnosti totiž museli pre šírenie nového koronavírusu pozastaviť väčšinu letov. Následne pozastavili, prípadne spomalili proces preberania nových lietadiel, čo sa dotklo zasa výrobcov.

Podľa jedného zo zdrojov oboznámeného s pondelkovými rokovaniami s nemeckou vládou má Airbus približne 16 miliárd eur v hotovosti. Mesačne však potrebuje zhruba 5,5 miliardy eur.

Paríž je pripravený pomôcť

Francúzska vláda je pripravená využiť všetky možnosti na podporu veľkých firiem, ktoré ohrozujú otrasy na finančných trhoch. V prípade potreby pristúpi vláda aj k ich zoštátneniu. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Ministrove vyhlásenie je zatiaľ najsilnejším dôkazom pripravenosti Francúzska urobiť čokoľvek na stabilizáciu kľúčových firiem, ktoré do ťažkostí dostal nový koronavírus šíriaci sa z Číny do celej Európy.

"Nebudem váhať použiť všetky dostupné prostriedky na ochranu veľkých francúzskych podnikov," povedal Le Maire novinárom na tlačovej konferencii. Ako dodal, je to možné urobiť napríklad prostredníctvom rekapitalizácie, ak to však bude potrebné, nebojí sa použiť ani výraz znárodnenie. Ktoré firmy by vláda riešila ako prvé, však nezverejnil.

Le Maire zároveň privítal rozhodnutie francúzskeho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi zakázať predaj nakrátko, pričom dodal, že zákaz by sa mohol predĺžiť aj na mesiac, ak to bude potrebné.

Francúzsky úrad Autorité des marchés financiers (AMF) zakázal predaj nakrátko 92 akcií v snahe upokojiť zmätok na trhu.

Zákaz sa týka akcií kľúčových francúzskych spoločností, ako je napríklad banka BNP Paribas, automobilka Renault či letecká spoločnosť Air France KLM. Všetky zaznamenali v minulých dňoch prudký pokles hodnoty akcií.