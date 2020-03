Ropný koncern Exxon Mobil plánuje výrazné zníženie tohtoročných výdavkov

Prudký pokles cien ropy zrazil hodnotu akcií koncernu na 17-ročné minimum.

17. mar 2020 o 13:22 TASR

HOUSTON. Americký ropný koncern Exxon Mobil rozhodol, že v dôsledku postupu nového koronavírusu, a tým prepadu cien ropy, "výrazne" obmedzí tohtoročné výdavky.

Rozhodnutie najväčšieho producenta ropy v USA znamená nečakaný obrat. Ešte pred dvomi týždňami totiž firma tvrdila, že "využije" túto situáciu a bude pokračovať v ťažbe, nakoľko počítala s tým, že v dlhodobom horizonte bude dopyt po rope rásť.

Teraz sa tak pridala k ďalším veľkým producentom, ktorí už skôr informovali o znížení výdavkov po tom, ako ceny ropy prudko klesli. Trhy tak reagovali na pokles dopytu v dôsledku šírenia nového koronavírusu, ako aj spory za objem ťažby medzi Saudskou Arábiou a Ruskom. Americkí producenti bridlicovej ropy oznámili, že výdavky plánujú zredukovať tento rok približne o 25 % až 30 %.

Cena americkej ropy WTI klesla v pondelok (16. 3.) pod 29 USD (25,99 eura) za barel (159 litrov). Na porovnanie, na začiatku roka dosahovala 61 USD/barel. V dôsledku tohto vývoja klesla cena akcií spoločnosti Exxon Mobil v pondelok na 34,49 USD/akcia, čo je najnižšia hodnota od roku 2003.

Firma pôvodne plánovala tento rok vyčleniť na projekty od 30 miliárd do 33 miliárd USD. To by znamenalo prudký rast výdavkov v porovnaní napríklad s rokom 2017, keď do funkcie výkonného riaditeľa nastúpil Darren Woods. V danom roku dosiahli výdavky firmy na jednotlivé projekty 23 miliárd USD.

Podľa analytika zo spoločnosti Tudor, Pickering, Holt & Company Matta Murphyho by Exxon Mobil mohol znížiť tohtoročné výdavky zhruba o 10 % až 12 %. Väčšina analytikov očakáva, že firma pristúpi najmä k zníženiu výdavkov na ťažbu z bridlicových ložísk. Spoločnosť okrem toho vydáva miliardy dolárov na prieskum a ťažbu ropy pri pobreží Guyany, ako aj na produkciu skvapalneného zemného plynu.

