Talianska firma vyrába dýchacie ventily v 3D tlačiarni

Výroba produktu stojí menej ako jedno euro a návrh prototypu trval tri hodiny.

17. mar 2020 o 11:45 SITA

BRESCIA. Talianska firma za 24 hodín navrhla a s pomocou 3D tlačiarne vyrobila sto dýchacích ventilov pre nemocnicu v meste Brescia.

Ventil využívajú pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorí potrebujú dýchacie prístroje.

V nemocnici sa nachádza 250 pacientov s koronavírusom a ventily môžu fungovať nepretržite maximálne osem hodín. Výroba produktu stojí menej ako jedno euro a návrh prototypu trval tri hodiny.

Súvisiaci článok Chcete si vyrobiť ochranné rúško? Skúmali, ktoré tkaniny sú vhodné Čítajte

Novinárka Nunzia Vallini sprostredkovala kontakt medzi nemocnicou a riaditeľom firmy Isinnova Cristianom Fracassim po tom, ako sa dozvedela, že pôvodný dodávateľ nedokáže včas poskytnúť nové ventily. Do zariadenia sa vydal spolu s technickým inžinierom Alessandrom Romaiolim, aby si pozreli ventily a o tri hodiny neskôr sa vrátili s prototypom. "c ho na pacientovi a povedali nám, že funguje dobre. Bežali sme naspäť do našej kancelárie a začali sme tlačiť ďalšie," povedal Romaioli pre BBC News.

Dvojica sa následne spojila s firmou Lonati, ktorá má tiež 3D tlačiarne, aby tak čo najskôr poskytli potrebný počet ventilov. Isinnova má šesť tlačiarní a výroba jedného kusu trvá približne hodinu. Pracujú zadarmo, no s návrhom produktu sa neplánujú podeliť s verejnosťou. Fracassi potvrdil, že výroba nie je jednoduchá a o ventily ich požiadala aj druhá nemocnica. "Nespali sme dva dni. Snažíme sa zachrániť životy," dodal.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.