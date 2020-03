Austrian Airlines úplne zastavujú premávku

16. mar 2020 o 19:37 SITA

VIEDEŇ. Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines počnúc štvrtkom v súvislosti s opatreniami na boj proti koronavírusu kompletne zastavuje svoju leteckú premávku.

Posledný let do Viedne priletí vo štvrtok ráno z amerického Chicaga.

Spoločnosť zastavuje premávku zatiaľ minimálne do 28. marca. Austrian Airlines v pondelok oznámila, že v prípadoch, kde to bude možné, prebookoje pasažierov s kúpenými letenkami na lety iných spoločností. Všetkým pasažierom to však garantovať nevie.

Aj po štvrtku zostanú v prevádzke dve lietadlá Austrian Airlines, tie však budú slúžiť v prípade potreby len na prevoz rakúskych občanov zo zahraničia naspäť do vlasti.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.