Ryanair nevylučuje uzemnenie všetkých lietadiel

British Airways plánujú počas apríla až mája zrušenie prinajmenšom 75 percent letov.

16. mar 2020 o 14:25 (aktualizované 16. mar 2020 o 15:03) TASR, SITA

BRATISLAVA. Írske aerolínie Ryanair uzemnia v dôsledku obmedzení vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu v najbližších siedmich až desiatich dňoch väčšinu svojich lietadiel.

Zároveň nevylučujú, že pre obmedzenia v leteckej doprave budú neskôr nútené stiahnuť z oblohy všetky svoje stroje.

Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe informovala, že "mimoriadne a bezprecedentné cestovné obmedzenia" po celom kontinente viedli v minulých dvoch týždňoch k prudkému poklesu rezervácií.

To podľa Ryanairu môže pokračovať aj v nasledujúcom období, uviedla agentúra Reuters.

Pokles letov, pokles ceny akcií

Spoločnosť dodala, že v apríli a máji počíta so znížením prepravnej kapacity až o 80 percent.

Ako dodala, v takom prípade nie je vylúčené, že uzemní všetky svoje lietadlá, keďže také rozsiahle reštrikcie by v krajinách, kde by lietadlá uzemnené nemala, mohli spôsobiť, že lietanie by sa stalo nepraktickým, ak nie rovno nemožným.

Cena akcií Ryanairu klesla predpoludním približne o 20 percent na 8,41 eura za akciu.

Aerolínie uviedli, že s cieľom znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť cash flow okamžite uzemní nadbytočné lietadlá, odloží kapitálové výdavky a program spätného odkúpenia akcií.

Okrem toho zmrazí prijímanie nových zamestnancov a diskrečné výdavky. Plánuje zaviesť aj možnosti odchodu zamestnancov na dobrovoľnej báze či výrazné zníženie počtu pracovných hodín.

Prudká redukcia letov British Airways

Spoločnosť IAG, ktorá je majiteľom British Airways (BA), plánuje počas apríla až mája zrušenie prinajmenšom 75 percent letov.

Firma EasyJet sa vyjadrila, že v dôsledku zákazov cestovania a klesajúceho dopytu pravdepodobne tiež bude musieť uzemniť väčšinu svojich lietadiel. Informuje o tom portál bbc.com.

Súvisiaci článok Vlastník British Airways výrazne znižuje kapacitu, podobne je na tom Air France Čítajte

"Vidíme podstatný pokles rezervácií a očakávame, že dopyt zostane slabý aj počas veľkej časti leta," povedal šéf IAG Willie Walsh.

Skupina IAG, ktorej súčasťou sú aj prepravcovia Iberia a Aer Lingus, dodala, že prerušila lety do Číny, znížila kapacitu na ázijských trasách a zrušila všetky lety do Talianska aj v rámci krajiny.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.