Centrálna banka USA znížila kľúčovú sadzbu na nulu

Fed prijala mimoriadne opatrenia, aby obmedzila dôsledky šírenia nového koronavírusu.

15. mar 2020 o 22:31 (aktualizované 15. mar 2020 o 23:01) TASR

WASHINGTON. Americká centrálna banka (Fed) prijala mimoriadne opatrenia na uvoľnenie menovej politiky, aby obmedzila dôsledky šírenia nového koronavírusu.

Fed v nedeľu znížil úrokové sadzby mimo plánovaného zasadnutia menového výboru už druhýkrát v priebehu necelých dvoch týždňov.

Týmto spôsobom sa snaží podporiť ekonomiku, na ktorú výrazne negatívne vplýva rýchlo eskalujúca pandémia nového koronavírusu. Kľúčový úrok klesol o 100 bázických bodov do pásma 0 % až 0,25 %. Fed tiež spustil program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote 700 miliárd USD (630,40 miliardy eura).

Fed okrem toho znížil úrokovú sadzbu na núdzové pôžičky v rámci takzvaného discount window pre komerčné banky na preklenutie výkyvov v toku hotovosti o 125 bázických bodov na 0,25 % a predĺžil ich splatnosť na 90 dní.

Fed a ďalšie centrálne banky (Európska centrálna banka, Švajčiarska národná banka, Bank of Canada, Bank of England a Bank of Japan) sa tiež dohodli na globálnej koordinovanej akcii na zvýšenie dolárovej likvidity po celom svete prostredníctvom existujúcich swapových dohôd. Banky znížili sadzby na tieto swapové úverové linky a predĺžili ich splatnosť.

Fed uviedol, že šírenie nového koronavírusu poškodilo komunity a narušilo ekonomickú aktivitu v mnohých krajinách vrátane USA. Preto prijal opatrenia, aby zmiernil dôsledky pandémie.

