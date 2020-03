Britská spoločnosť Jet2 zrušila lety do Španielska

Viaceré lietadlá sa otočili vo vzduchu.

14. mar 2020 o 21:55 TASR

LONDÝN. Britská nízkonákladová letecká spoločnosť Jet2 v sobotu oznámila, že dočasne nebude lietať do Španielska, ktoré je momentálne po Taliansku v Európe druhou najzasiahnutejšou krajinou, čo sa týka počtu osôb nakazených koronavírusom. Viaceré lietadlá tejto spoločnosti podľa agentúry AP nariadenie nelietať do Španielska dostali až po odlete do tejto krajiny, a tak sa vo vzduchu otočili a vrátili do Británie.

Letecká spoločnosť sa lety rozhodla zrušiť v čase, keď sa španielske úrady chystajú zaviesť prísne obmedzenia a na celom svojom území vyhlásiť v súvislosti s koronvírusom stav núdze.

"Vieme, že tieto opatrenia budú mať významný dosah na dovolenky našich zákazníkov, a preto sme prijali takéto rozhodnutie," komentovalo zrušenie letov vedenie Jet2.

Podľa údajov portálu FlightRadar24.com, ktorý sleduje pohyb lietadiel vo svete, bolo v čase sobotného zrušenia letov vo vzduchu prinajmenšom sedem lietadiel Jet2 smerujúcich do Španielska, ktoré sa tak následne otočili a vrátili sa do Británie.

V Španielsku momentálne evidujú 5753 nakazených koronavírusom, pričom za posledných 24 hodín tam pribudlo viac než 1500 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, tam zároveň dosiaľ podľahlo prinajmenšom 183 ľudí, píše agentúra AFP odvolávajúca sa na najnovšie údaje miestach úradov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.