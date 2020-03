Ochromenie Talianska komplikuje aj činnosť českých firiem

14. mar 2020 o 16:18 TASR

PRAHA. Rozsiahla karanténa v Taliansku komplikuje biznis českých firiem v oblasti cestovného ruchu, ale aj priemyslu a obchodu. Česko vyváža najmä do najzasiahnutejších regiónov a v prípade, že by Taliansko bolo ochromené mesiac, dôsledky pre české firmy by už boli vážne, tvrdí Marek Atanasčev, vedúci zahraničnej kancelárie českej agentúry CzechTrade v Miláne.

Najzasiahnutejší región Lombardsko, ktorý sa na hrubom domácom produkte (HDP) Talianska podieľa približne 25 %, je v karanténe, ktorá v súčasnosti platí pre celú krajinu. Podobne sú na tom aj oblasti Benátska a regiónu Emilia-Romagna, ktoré dokopy tvoria 40 % HDP a približne 50 % sa podieľajú na exporte.

"Do všetkých troch regiónov sa vyváža väčšina výrobkov z Českej republiky. To v súčasnosti znamená veľký problém," citoval Atanasčeva server novinky.cz.

"Podľa prognóz ekonómov by stačil mesiac ochromenia Talianska, aby boli dôsledky pre český export vážne," povedal Atanasčev, pričom situácia by sa zdramatizovala najmä pre nábytkársky a automobilový sektor.

Taliansko je pre Českú republiku ôsmym najväčším exportným trhom. V minulom roku predstavoval český export do Talianska viac než 173 miliárd Kč (6,64 miliardy eur). Ku komoditám s najväčším vývozom patria stroje, lieky alebo automobily.

Čo sa týka dovozu do Česka, Taliani sú piatym najväčším obchodným partnerom. Minuloročný dovoz presiahol hranicu 167 miliárd Kč a dominujú mu automobily alebo ropa.

Každodenný život v Taliansku je teraz výrazne obmedzený, čo sa začína ukazovať ako fatálne pre zahraničný obchod. Prejavujú sa problémy s expedíciou tovaru do Česka a dodávky sa spomaľujú. Určitým problémom podľa Atanasčeva je aj fakt, že mnoho Talianov čerpá platenú či neplatenú dovolenku alebo pracuje z domu, pričom Taliani používajú väčšinou pevné linky, takže je ťažké niekoho zastihnúť a plánovať ďalšie aktivity.

