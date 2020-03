Mnuchin: Vplyv koronavírusu na ekonomiku USA nebude mať dlhé trvanie

Americký minister financií očakáva výrazné zotavenie do konca roka.

13. mar 2020 o 19:57 TASR

WASHINGTON. Americký minister financií Steven Mnuchin predpokladá, že negatívny vplyv šírenia nového koronavírusu na ekonomiku USA nebude mať dlhé trvanie. Zároveň dodal, že americká vláda ponecháva otvorené všetky možnosti, čo sa týka budúcich krokov na podporu ekonomiky, ak by tie boli potrebné.

"Sme pripravení zvážiť každý z nástrojov, ktoré máme k dispozícii," povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC.

Mnuchin dodal, že zatiaľ nie je jasné, ako dlho by nepriaznivé dôsledky pre ekonomiku mohli trvať, keďže ďalší vývoj situácie je neistý, očakáva však výrazné zotavenie do konca roka.

"Odborníci v oblasti medicíny nám nevedia poskytnúť informácie, či to bude trvať mesiac, dva alebo tri, ale zvládneme to. Predpokladám, že do konca roka by sme mali zaznamenať výrazné zotavenie ekonomickej aktivity," povedal Mnuchin.

Zároveň však dodal, že USA neplánujú v tejto situácii zmierniť dovozné clá voči Číne. "O zmiernení ciel voči Číne neuvažujeme," povedal neskôr pre novinárov v Bielom dome.

