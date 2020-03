Koronavírus celosvetovo ohrozuje do 50 miliónov pracovných miest v turizme

Sektor by sa mohol v roku 2020 zmenšiť až o 25 percent.

13. mar 2020 o 12:08 SITA

BRATISLAVA. Globálna epidémia koronavírusu znamená, že ohrozené sú milióny pracovných miest v sektore cestovania a turizmu.

Podľa Svetovej rady cestovania a turizmu v dôsledku pandémie by mohlo celosvetovo zaniknúť do 50 mil. pracovných pozícií. Tieto údaje WTTC naznačujú, že sektor cestovania by sa mohol v roku 2020 zmenšiť až o 25 percent.

Informuje o tom portál bbc.com.

Odvetvie turizmu je postihnuté vo veľkom rozsahu, keďže mnohé krajiny zaviedli cestovné obmedzenia v snahe zabrzdiť šírenie koronavírusu.

Táto epidémia "predstavuje významnú hrozbu pre sektor turizmu", uviedla Gloria Guevarová, generálna riaditeľka WTTC. Dodala však, že "cestovanie a turizmus majú silu na prekonanie týchto ťažkostí a vynoria sa z nich ešte silnejšie".

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.