ŽSR, Slovak Lines aj Regiojet oznámili obmedzenia v doprave

Ministerstvo dopravy zavádza pre koronavírus sprísnené opatrenia.

12. mar 2020 o 19:24 (aktualizované 12. mar 2020 o 20:29) TASR, SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od piatka 13. marca od 7.00 h sprísnené opatrenia.

Tie sa týkajú najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.

Medzinárodné vlaky nebudú od piatka od 7.00 h premávať.

Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Slovensko eviduje už 21 nakazených koronavírusom, štát prijal tvrdé opatrenia Čítajte

Tiež ani medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od piatka od 7.00 h.

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od piatka od 7.00 h pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Medzinárodná letecká osobná doprava bude zastavená na základe uznesenia vlády, ktorá musí schváliť takéto zastavenie letov z dôvodu medzinárodnej koordinácie.

Slovenská pošta tiež funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Obmedzenia ohlásili ŽSR aj Slovak Lines

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od piatka (13. 3.) od 7.00 h zastavujú medzinárodnú osobnú dopravu. Urobia tak v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Pre TASR to potvrdil hovorca ŽSR Michal Lukáč. "Znamená to, že od 7.00 h nebudú vypravené žiadne vlaky do zahraničia a žiadne ani nebudú vpúšťané na územie Slovenskej republiky," priblížil.

K obdobnému kroku pristúpila aj spoločnosť Slovak Lines. Ako agentúru SITA informovala jej hovorkyňa Eva Vozárová, krízový štáb vo štvrtok prijal v súvislosti s koronavírusom preventívne opatrenia, ktorých súčasťou je aj zastavenie medzinárodnej prepravy. Výnimkou je zásobovanie. Cieľom preventívnych opatrení je čo najviac oddialiť nástup možnej nákazy medzi obyvateľstvom.

„Na základe schválených preventívnych opatrení krízového štábu dnešným dňom pozastavujeme prevádzku našich medzinárodných spojov do Viedne, Budapešti a Hainburgu. Rovnako sme predčasne ukončili jednodňové lyžiarske zájazdy na rakúsky Stuhleck,” uviedol generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.

Prímestská autobusová doprava Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorého je Slovak Lines súčasťou, jazdí naďalej podľa cestovných poriadkov v prázdninovom režime.

V súvislosti s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obmedziť hotovostné platby dopravca pripomína cestujúcim, že pri kúpe cestovných lístkov môžu využiť bezhotovostné platby prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK.

Zmeny hlási aj RegioJet

Vlakový a autobusový dopravca RegioJet na základe štvrtkového nariadenia vlády ČR a tiež opatrení vlády SR prerušuje predaj a prevádzku svojich medzinárodných vlakových a autobusových spojov, a to zatiaľ do 5. apríla.

"Posledné vlakové a autobusové spoje do väčšiny krajín pôjdu v piatok (13. 3.) tak, aby sa ešte pred polnocou vrátili späť do ČR," informoval TASR hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.

Podľa aktualizovanej informácie zo slovenského krízového štábu bude všetka hromadná cezhraničná preprava cez hranice Slovenska ukončená už v piatok od 7.00 h ráno.

To znamená výrazné obmedzenie a zrušenie medzinárodnej prepravy väčšiny spojov už v priebehu piatka. Všetky spoje idúce v piatok z ČR na Slovensko budú skrátené len po územie ČR.

Spoje idúce v piatok v opačnom smere buď prekročia štátne hranice do ČR pred 7.00 h rannou, alebo pôjdu v rámci Slovenska len ako vnútroštátne linky a hranicu prejdú bez cestujúcich a následne budú pokračovať ako vnútroštátny spoj v rámci ČR.

Obdobne to platí aj pre autobusové spoje, napríklad na trase Bratislava - Viedeň a podobne. Následne, medzinárodné spoje na a zo Slovenska už nebudú v prevádzke.

Cestujúcim, ktorí majú rezervácie na spoje s odchodmi v termíne do 5. apríla, budú automaticky vrátené peniaze za lístky bez stornovacieho poplatku.

Prísne opatrenia

Obmedzenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy je súčasťou nariadení, ktoré vo štvrtok prijal ústredný krízový štáb z dôvodu výskytu nového koronavírusu.

Vláda pre epidémiu koronavírusu prijala striktné opatrenia. O opatreniach sa viac dočítate tu.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.