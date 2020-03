Ošetrovné môžu rodičia dostávať aj viac ako 10 dní

Sociálna poisťovňa pre vyhlásenie karantény akceptuje predlžovanie ošetrovného.

12. mar 2020 o 17:00 (aktualizované 12. mar 2020 o 17:07) SITA

BRATISLAVA. Ak je karanténa pre uzavretie škôlky alebo školy dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe akceptuje jej predlžovanie po 10 dňoch podľa reálnej potreby.

Ako bude Sociálna poisťovňa postupovať pri zatvorení škôl na viac ako osem pracovných dní, to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

"Zriaďovateľ však musí novým rozhodnutím zavrieť školu a zverejniť to na webovej stránke. Vtedy bude Sociálna poisťovňa akceptovať výplatu ošetrovného aj ďalej, prípadne rodičia sa po 10 dňoch môžu pri dieťati vymeniť," uviedol.

Požiadavky poisťovne na krízový štáb

Takýto postup je podľa hovorcu Sociálnej poisťovne uvedený v zákone o sociálnom poistení, ktorý pozná iba 10-dňové ošetrovné.

"Požiadavku na zmenu tohto mechanizmu Sociálna poisťovňa vzniesla na ústredný krízový štáb, ktorý o takýchto technických záležitostiach vo štvrtok rozhoduje, a ktorý jediný môže zmeniť na základe aktuálnej situácie trvanie OČR z 10 dní na neobmedzený počet dní, podľa potreby. Zatiaľ musíme uplatňovať tento zákonný postup," dodal Višváder.

Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia sa poskytuje za kalendárne dni. Zákon o sociálnom poistení hovorí o trvaní nároku na ošetrovné najviac 10 kalendárnych dní. Spolu so sobotou a nedeľou tak ide o osem pracovných dní.

Poisťovňa vyzýva na online komunikáciu

Sociálna poisťovňa zároveň vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku.

"Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej pobočky poštou. Je zbytočné chodiť v tejto súvislosti do pobočiek, pretože osobné návštevy Sociálna poisťovňa v týchto dňoch obmedzila a doklady sa odovzdávajú do schránok pri vstupe do budov," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Pri kontaktovaní pobočiek Sociálnej poisťovne e-mailom boli rozšírené vstupné brány na prijímanie väčšieho množstva nových zásielok, takže na zvýšený počet záujemcov o dávky je tento spôsob dostačujúci.

Prijatie žiadosti o ošetrovné elektronickým spôsobom nepredĺži rozhodovanie o dávke.

Zároveň Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pravidelne sledovali webovú stránku www.socpoist.sk, na ktorej zverejňuje aktuálne informácie s cieľom uľahčiť im vybavovanie ich záležitostí bez osobného kontaktu.

