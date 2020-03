Sulík má dôkaz, že nechcel brzdiť výrobu rúšok v Zornici

Podniky zasiahnuté opatreniami proti koronavírusu bude musieť vláda odškodniť, tvrdí Sulík.

12. mar 2020 o 16:23 (aktualizované 12. mar 2020 o 16:41) SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa ohradil voči tvrdeniu premiéra Petra Pellegrinimu (Smer), že majiteľa firmy Zornica v Bánovciach nad Bebravou Igora Mauša žiadal, aby neuzavrel so štátom zmluvu na dodávanie ochranných rúšok.

Sulík vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že mylná informácia vyplynula z nejasnej komunikácie a uviedol, že má od majiteľa spoločnosti Zornica e-mail, v ktorom sa ospravedlnil a uviedol, že Sulík o nič také nežiadal.

Bude nutné odškodniť podnikateľov

Richrad Sulík ďalej uviedol, že vláda bude musieť odškodniť podnikateľov, ktorých sa dotkli štátne opatrenia spojené s bojom proti rozširovaniu nového koronavírusu.

Predseda SaS podľa vlastných slov chápe, že firmy na seba pri podnikaní preberajú aj riziko výpadku tržieb, avšak v primeranom rozsahu.

Súvisiaci článok Situácia v cestovnom ruchu je pre koronavírus kritická Čítajte

"Tento rozsah je ďaleko nad rámec toho, čo sa dá považovať za primeraný rozsah a je úplne jasné, že vláda musí tých, ktorí boli koronavírusom poškodení a obzvlášť tých, ktorým bolo priamo nariadené zavrieť svoje prevádzky, odškodniť, aby zabránila vlne bankrotov," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Sulík.

Hovoril pritom o rôznych podnikoch v cestovnom ruchu, ale aj obchodoch, ktoré zostanú po nariadeniach krízového štábu minimálne na dva týždne zatvorené.

Krach by napáchal väčšie škody

Sulík, ktorý viackrát avizoval svoj záujem o post ministra financií v novej formujúcej sa vláde, tvrdí, že ak bude SaS vo vláde, osobne sa bude tejto záležitosti venovať.

"Vôbec nejde o to, že ich má vláda odškodniť, aby mali svoje obvyklé zisky, ale my nemôžeme predsa chcieť, aby 20 alebo 30 takýchto prevádzok skrachovalo. Toto napácha ekonomike ďaleko väčšie škody. Zamedzíme tomu, aby nastala séria bankrotov, to nemôže byť v nikoho záujme," dodal predseda liberálov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.