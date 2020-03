Obmedzenia už zasiahli reštaurácie, ich tržby sa prepadli

Veľký prepad tržieb zaznamenali aj v talianskych reštauráciách pôsobiacich na Slovensku.

12. mar 2020 o 13:29 SITA

BRATISLAVA. Slovenské reštaurácie a stravovacie zariadenia majú pre koronavírus menšie tržby.

Ubúda im v podnikoch nielen počet turistov, ale organizujú aj menej veľkých firemných akcií a svadieb.

Prepad tržieb až do 70 percent

Pre vírus menia otváracie hodiny či skracujú zmeny. Niektorí z nich pravdepodobne zaznamenajú prepad tržieb až do výšky 70 percent.

Výrazný pokles návštevnosti zaznamenávajú najmä talianske reštaurácie, ktoré si Slováci spájajú s koronavírusom pre jeho rozšírenie v Taliansku.

Informovali o tom zástupcovia slovenských reštauračných sietí a prevádzkovatelia reštaurácií.

Slovenské reštaurácie monitorujú situáciu s koronavírusom zhruba od polovice februára.

"Vtedy sme v našich prevádzkach v centre mesta Bratislavy zaznamenali prvé zrušené rezervácie pre turistické skupiny a neskôr zrušené akcie všetkých veľkých firiem. Už od minulého týždňa máme pripravené krízové verzie a sledujeme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Upravujeme počty zamestnancov na prevádzkach aj v nadväznosti na zatvorené školy a budeme upravovať otváracie hodiny," viedla Miriam Benčíková - Kušnírová z Marketing/PR tímu v Bencik Culinary Group.

"Najdôležitejšie sú v tejto situácii pokoj, racionalita, tímovosť. Predpokladáme však celkový prepad tržieb až o 70 percent, v závislosti od lokality. Zásobovanie našimi kľúčovými dodávateľmi zatiaľ funguje bez problémov," doplnila Miriam Benčíková - Kušnírová.

Správny čas na podporu od štátu

Prevádzkovatelia reštaurácií sa v týchto dňoch spoliehajú aj na pomoc od štátu pre ich sektor.

"Počet návštev našich reštaurácií poklesol. Tak, ako všetci podnikatelia v službách, aj my očakávame, že najbližšie týždne a mesiace budú finančne veľmi slabé. Pre mnohých to môže byť likvidačné. So zásobovaním problémy nemáme, no dúfame, že naša vláda spraví všetko pre uľahčenie tejto situácie, keď sa zjavný pokles dopytu po službách, gastronómii, cestovnom ruchu či pri organizácii rôznych podujatí finančne negatívne dotkne desiatok tisíc podnikateľov a ich zamestnancov," povedal CEO Medusa Group Peter Štecko.

"Teraz je správny čas na činy, ktoré nám, domácim podnikateľom, ukážu, že vláda nemyslí len na veľkých priemyselných a globálnych investorov, ale konečne pomôže aj nám, lokálnym malým a stredným firmám, po čom už roky bezvýsledne voláme," dodal Peter Štecko.

Problém talianskej reštaurácie

Talianske reštaurácie pôsobiace na Slovensku aktuálne pociťujú to, že ich pre koronavírus začali vnímať Slováci trochu inak.

"Myslím si, že nie sme jediní, čo máme menej roboty, ale zároveň, keďže je naša reštaurácia talianska, kde pracujú Taliani, tak určite to ľudia vnímajú o kúsok inak. Už týždeň cítime, že tržby klesajú, musíme nechať na striedačku zamestnancov doma, lebo je málo roboty. Čo sa týka tovaru, tam je našťastie všetko v poriadku. Tovar nám chodí zatiaľ z Talianska pravidelne a máme dostatočné zásoby," uzavrel šéfkuchár v reštaurácii Sapori Italiani, U Taliana Andrea Ena.

