Do výroby ochranných rúšok sa k Zornici pripájajú ďalšie firmy

Pridala sa najmä spoločnosť Tatrasvit zo Svitu.

11. mar 2020 o 21:00 TASR

BRATISLAVA. Do výroby ochranných rúšok proti novému koronavírusu sa k firme Zornica Bánovce nad Bebravou pripájajú ďalšie firmy.

Potvrdil to na Úrade vlády SR na brífingu po rokovaní vlády predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Zornica Banko Fashion Igor Maukš.

Pridá sa aj Tatrasvit zo Svitu

Je ňou podľa neho najmä spoločnosť Tatrasvit zo Svitu, ktorá bude kooperovať s Výskumným ústavom chemických vlákien (VÚCHV).

"Dlhodobo spolupracujeme s inými firmami, ktoré majú tiež vysokú technickú úroveň," priblížil Maukš. V nábehu by mali podľa neho firmy vyrábať asi 25.000 kusov rúšok za deň.

"Zainteresovali sme do výroby aj VÚCHV, ktorý vie vyrobiť striž so strieborným vláknom. Tá sa potom dostane do netkanej textílie. Takéto rúško bude spĺňať všetky kritériá a normy, rúško bude mať aj antibakteriálne účinky a bude sa dať používať opakovane," priblížil Igor Antal, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Tatrasvit Svit Socks, ktorá bude od 12. marca so Zornicou participovať na výrobe rúšok.

S oboma spoločnosťami bude podľa Antala na výrobe spolupracovať ešte "jedna česká firma, ktorá vyrába netkanú textíliu".

Denne by tak v spolupráci v prvých dňoch mali podľa jeho slov firmy vyrobiť asi 30.000 až 40.000 kusov rúšok denne, s dennou expedíciou používateľom.

Výroba prednostne pre Slovensko

V najbližších dňoch sa podľa Antala začnú vyrábať najmä rúška bez strieborného vlákna, pretože naň majú firmy už nakúpený materiál.

Antibakteriálne rúška so strieborným vláknom sa majú vyrábať asi o 6 až 8 dní, vzhľadom na potrebu certifikácie.

Zmluvu so Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR by Zornica podľa Antalových slov mala podpísať buď vo štvrtok (12. 3.) alebo "v najbližších dňoch".

Maukš poznamenal, že Zornica bude vyrábať rúška prednostne pre Slovenskú republiku a pre SŠHR SR, hoci má záujem na veľké objemy rúšok zo zahraničia.

"Sú niektoré štáty, ktorým to nejdeme dodať, napríklad máme z Číny objednávku na 10 miliónov kusov rúšok z čistej bavlny. Samozrejme, nič pre nich nejdeme vyrábať, najprv sú naši ľudia. Objednávku máme aj so Spojených arabských emirátov," informoval Maukš. Asi na 1 milión kusov rúšok má Zornica objednávky aj od súkromných firiem na Slovensku.

Podľa Maukša bude jedno rúško so strieborným vláknom stáť asi 2,25 eura za kus, rúško bez strieborného vlákna bude "o niečo lacnejšie". Zornica podľa jeho slov nebude vyrábať jednorazové rúška.

"My nekupujeme z Číny nič," dodal Maukš k materiálom, z ktoré sa budú používať na šitie rúšok.

