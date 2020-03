Prezidentka podpíše trináste dôchodky, zákon však dá preveriť Ústavnému súdu

Oznámila to vo svojom vyhlásení.

11. mar 2020 o 14:06 (aktualizované 11. mar 2020 o 14:46) TASR

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová nebude vetovať novelu zákona o sociálnom poistení, na Slovensku sa tak zavedie 13. dôchodok.

Do parlamentu túto novelu predložilo ministerstvo práce, iniciovali ju poslanci Smeru a nevyhla sa kritike za to, že ju vláda priniesla tesne pred parlamentnými voľbami.

Aj prezidentka je presvedčená, že by sa nemal skrátený režim zneužívať. Podáva preto podnet na Ústavný súd (ÚS), aby spôsob prijatia novely preskúmal.

Kritizovala spôsob prijatia zákona

Prezidentka podotkla, že ak by prišlo k schváleniu zákona za iných okolností, jej rozhodovanie by bolo jednoduchšie.

"V dvadsaťsedemročnej histórii Slovenska sa nestalo, aby vláda predložila do parlamentu návrh zákona takéhoto zásadného významu tak krátko pred koncom funkčného obdobia a pred koncom parlamentnej volebnej kampane," upozornila Čaputová s tým, že nespochybňuje právo vlády navrhovať takéto opatrenie a schváliť ho.

"Žiaľ, zvolený postup vlády a parlamentnej väčšiny považujem za učebnicový príklad toho, ako by sa zákony, ktoré sa týkajú takmer 1,5 milióna občanov a finančných nákladov vo výške takmer pol miliardy eur ročne, prijímať nemali," myslí si Čaputová. Kritizovala aj samotné skrátenie legislatívneho konania.

"Ak by sme prešli bez povšimnutia bezprecedentné porušovanie záväzných pravidiel v exponovanom predvolebnom čase, mohol by sa z toho stať pravidelne nasledovaný príklad," vyhlásila hlava štátu.

Čaputová novela vetovať nebude

Prezidentka aj napriek týmto výhradám však novelu vetovať nebude. Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov dôchodkov zlepšila, považuje za legitímny a opodstatnený.

Nový parlament by sa navyše nemohol k jej prípadnému vetu vyjadriť, teda zákon by nezačal platiť.

"Prijaté opatrenie je vhodné a potrebné. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov si nezaslúžia byť rukojemníkmi tejto situácie. Zákon teda vstúpi do platnosti. Zároveň som sa však rozhodla podať návrh na ÚS SR na preskúmanie tohto zákona. Dôvodom je moje presvedčenie o porušení ústavnosti v procese tohto zákona, a to nesplnením podmienok na skrátené legislatívne konanie," vysvetlila Čaputová.

Ak by zákon vetovala, podľa nej by to malo "nezvratné účinky, keďže prípadné prelomenie veta novým parlamentom je vylúčené".

"Moje rozhodnutie by bolo definitívne, no predovšetkým by mi neumožňovalo podať návrh na ÚS SR, čo má pre celú vec zásadný význam. Vetovaním zákona by tu navždy ostal nevyriešený spor medzi dvomi ústavnými orgánmi, a to prezidentkou a parlamentom," vysvetlila prezidentka.

Takto podľa nej bude vytvorená možnosť, aby sa "najpovolanejší orgán ochrany ústavnosti k tomuto procesu vyjadril".

"Pokiaľ ÚS SR skonštatuje problém v procese prijímania tohto zákona, poslanci budú mať možnosť zjednať v krátkom čase nápravu. Zároveň bude precedentný návod, ako v budúcnosti pristupovať k legislatívnym iniciatívam zjavne zneužívajúcim inštitút skráteného konania," dodala Čaputová.

Pellegrini je spokojný

Predseda vlády Peter Pellegrini rozhodnutie prezidentky nevetovať legislatívu o 13. dôchodku víta.

"Chcem vyjadriť veľkú spokojnosť s rozhodnutím pani prezidentky, že sa neotočila chrbtom k 1,4 miliónu dôchodcov a že tento zákon z dielne vlády podpísala. Chcem oceniť tejto jej krok, že sa nedala vtiahnuť do politických a predvolebných aktivít a že podpísala zákon, ktorý bol legitímne a demokratickou väčšinou v Národnej rade schválený," priblížil Pellegrini.

Podľa jeho slov "ho teší, že na jeseň, respektíve na Vianoce dostanú slovenskí dôchodcovia sľúbený 13. dôchodok v priemernej výške v každej svojej kategórii".

"Vítam to, pretože do posledného momentu som mal obavy, či pani prezidentka nerozhodne inak," dodal premiér.

Richter: Čaputová vie byť nadstranícka

Dosluhujúci minister práce Ján Richter (Smer) je tiež rád, že prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona.

"Som rád, že tak urobila. Obrátila sa aj na Ústavný súd (ÚS), rešpektujeme toto jej právo," povedal Richter.

Minister chce pred súdom obhájiť spôsob prijatia novely zákona.

"Týmto rozhodnutím pani prezidentka potvrdila, že vie byť aj nadstranícka a vie prijímať rozhodnutia, ktoré sú v prospech ľudí, a to aj napriek výhradám k procesu," uviedol Richter.

Dôchodcovia si prilepšia

Dôchodcom má byť vyplatený 13. dôchodok od novembra tohto roka. Nárok naň majú mať všetci poberatelia penzií.

Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Poberateľ sólo starobného dôchodku má získať 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura.

Predčasní dôchodcovia majú dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura.

V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura.

Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura.