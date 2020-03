Nový koronavírus zatiaľ neohrozuje úverovú bonitu Talianska

Dopady koronavírusu zrejme stiahnu alebo už stiahli ekonomiku do recesie.

10. mar 2020 o 18:12 TASR

LONDÝN. Nový koronavírus neohrozuje úverovú bonitu Talianska. Rizikom pre rating krajiny by bolo iba, ak by epidémia zhoršila dlhodobé rastové vyhliadky talianskej ekonomiky, uviedol šéf oddelenia pre rating štátov regiónu EMEA agentúry S&P Global Frank Gill.

Talianska vláda v pondelok (9. 3.) rozšírila opatrenia na zastavenie epidémie na celú krajinu.

Negatívne dôsledky koronavírusu a opatrení na obmedzenie jeho šírenia zrejme stiahnu alebo už stiahli ekonomiku do recesie.

"Zásadnou otázkou, samozrejme, je, či je to len jednorazový šok alebo či to skutočne zníži dlhodobý rastový potenciál Talianska. Ak by bola pravda to druhé, potom by to ohrozovalo aj rating," povedal Gill.

S&P hodnotí úverovú bonitu Talianska známkou BBB, ktorá je druhou najnižšou v investičnom pásme. Vyhliadky ratingu sú negatívne.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.