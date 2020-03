Koronavírus znížil výkon talianskej ekonomiky približne o desatinu

Ulice talianskych miest sú poloprázdne a mnoho obchodov a reštaurácií je zatvorených.

10. mar 2020 o 16:19 TASR

RÍM. Prísne opatrenia na zastavenie epidémie koronavírusu znižujú výkon talianskej ekonomiky o 10 % až 15 %, povedal v utorok šéf londýnskeho think-tanku LC Macro Advisors Lorenzo Codogno.

Taliani by napríklad mali zostať doma, ak je to možné, a vychádzať len pre prácu, zdravotných dôvodov alebo v prípade naliehavej potreby.

Súvisiaci článok Koronavírus môže globálnej ekonomike spôsobiť biliónovú stratu Čítajte

Ulice talianskych miest sú poloprázdne a mnoho obchodov a reštaurácií je zatvorených.

Codogno, ktorý bol v rokoch 2006 až 2015 hlavným ekonómom talianskeho ministerstva financií, odhaduje, že výkon talianskeho hospodárstva je aktuálne o 10 % až 15 % nižší v porovnaní s normálom.

Cestovný ruch a doprava podľa neho padli približne o 90 %, maloobchodný sektor bez započítania obchodov s potravinami o 50 % a priemyselná výroba o 10 %.

Codogno predpovedá, že taliansky hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. štvrťroku medzikvartálne zníži o 1,2 % a v druhom o 3 %.

V posledných troch mesiacoch vlaňajška HDP klesol o 0,3 %. To znamená, že tretia najväčšia ekonomika eurozóny je takmer s istotou už v recesii.

"Nikto nevie, ako dlho budú tieto opatrenia platiť, takže je nemožné urobiť serióznu prognózu vývoja HDP pre celý rok," myslí si Codogno. Vláda uviedla, že opatrenia budú platiť prinajmenšom do 3. apríla. Dodal, že ak by sa opatrenia zrušili na konci apríla, ekonomika sa by sa začala zotavovať v máji a v júni by sa oživila.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.