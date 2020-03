Koronavírus na Slovensku: Energetici sľubujú bezproblémové dodávky

Slováci by sa nemali obávať ani nedostatku pohonných látok.

10. mar 2020 o 11:48 SITA

BRATISLAV. Energetici sú na prípadné problémy súvisiace so šírením koronavírusu na Slovensku pripravení. Sľubujú bezproblémové dodávky energií.

„Chceme v prvom rade ubezpečiť svojich zákazníkov, že v súčasnosti realizujeme všetky preventívne opatrenia v rozsahu, ktorý umožňuje plynulé poskytovanie služieb zo strany našej spoločnosti. V prípade potreby sme pripravení upraviť počet členov pracovných tímov na jednotlivých zmenách tak, aby boli služby spoločnosti poskytované naďalej v plnom rozsahu,“ povedal pre agentúru SITA hovorca najväčšieho dodávateľa energií, Slovenského plynárenského priemyslu, Ondrej Šebesta.

Bezpečnú a spoľahlivú dodávku energií avizujú aj východoslovenskí energetici.

„Prijímame aktuálne preventívne opatrenia. Za najdôležitejšie opatrenie pokladáme práve informovanosť našich zamestnancov, ktorí môžu zabrániť šíreniu vírusu na pracovisku a aj v ich okolí. Situáciu neprestajne monitoruje náš úsek Security, ktorý spolu s našim krízovým tímom zavádzajú bezpečnostné opatrenia s predstihom a reagujú na aktuálny stav,“ uviedla pre agentúru SITA špecialistka komunikácie skupiny Východoslovenská energetika Holding Adriana Kakarová.

Slováci by sa nemali obávať ani nedostatku pohonných látok. Bratislavská rafinéria Slovnaft počíta aj so scenárom, že by sa koronavírus potvrdil priamo vo firme.

„V tom prípade, keďže sme spoločnosť strategického významu a plníme dôležitú funkciu z pozície zásobovania palivami, musíme prijať také opatrenia, aby bola zabezpečená kontinuita výroby a dodávok produktov na trh,“ konštatoval pre agentúru SITA hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Energetické firmy by si mali zabezpečiť záložný personál, aby sa dodržali plynulé dodávky elektriny, plynu a pohonných látok.

V reakcii na šírenie nového koronavírusu ich o to v pondelok požiadal minister hospodárstva Peter Žiga. Odôvodňuje to tým, že môže nastať situácia, keď priamo pracovníci obsluhujúci napríklad jadrovú elektráreň alebo dispečing pri prenose a distribúcii elektriny, budú musieť ísť do karantény.

Minister hospodárstva pritom tvrdí, že s touto požiadavkou oslovil energetické firmy, v ktorých má štát podiel, ale aj súkromnú rafinérsku spoločnosť Slovnaft v súvislosti so zabezpečením plynulosti dodávok pohonných látok.

